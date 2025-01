Castlevania – Termin der Netflix-Serie steht fest

Die legendäre Hack-and-Slay-Reihe Devil May Cry kehrt zurück – diesmal als Netflix-Serie. Ab dem 3. April 2024 können sich Fans auf die animierte Adaption freuen, die unter der kreativen Leitung von Adi Shankar, Hideaki Itsuno und Seung Wook Lee entsteht. Die Hauptfigur Dante wird dabei von Johnny Yong Bosch gesprochen, der zuvor bereits in anderen Rollen der Gaming-Welt brillierte. Zuvor übernahm Reuben Langdon diesen Part in den Spielen.

Netflix birgt wahres Potenzial

Bereits 2007 erschien eine Anime-Serie zu Devil May Cry, die allerdings nach einer Staffel endete und eher gemischte Kritiken erhielt. Mit Netflix als Plattform könnte die neue Adaption jedoch das Potenzial haben, die berühmte Action-Reihe einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Details zur Handlung sind noch rar, aber es ist davon auszugehen, dass sich die Serie stark an den ikonischen Games orientieren wird. Fans dürfen sich also auf stylische Kämpfe, coole Sprüche und jede Menge Dämonen-Action freuen.

Devil May Cry will premiere on @netflix on April 3. @NetflixGeeked pic.twitter.com/zOOnvVokDy — The Game Awards (@thegameawards) January 30, 2025

Das Devil May Cry-Franchise hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Ursprünglich 2001 von Capcom für die PlayStation 2 veröffentlicht, entwickelte sich die Reihe schnell zu einem der beliebtesten Action-Titel der Gaming-Welt. Allerdings war nicht jeder Teil ein Erfolg: Devil May Cry 2 wurde eher schwach aufgenommen, während der 2013 erschienene Reboot DmC: Devil May Cry von Ninja Theory eine kontroverse Reaktion auslöste. Trotz seiner Qualitäten blieb dem Spiel eine Fortsetzung verwehrt. Der bislang letzte Hauptteil, Devil May Cry 5 von 2019, wurde hingegen von Fans und Kritikern gefeiert.

Ob die Netflix-Serie diesem hohen Standard gerecht wird, bleibt abzuwarten. Doch mit den richtigen kreativen Köpfen hinter den Kulissen und einer treuen Fangemeinde könnte die Adaption genau das liefern, worauf „Devil May Cry“-Anhänger schon lange warten: stylische Action, coole Charaktere und einen Dante in Bestform. Der 3. April wird zeigen, ob sich das Warten gelohnt hat.