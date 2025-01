Wendet sich Sony nun doch wieder vom PC-Markt ab?

Ein aktueller Leak (via Reddit ) behauptet, dass weder Demon’s Souls noch Gran Turismo 7 den Sprung auf den PC schaffen werden. Besonders brisant: Gran Turismo 7 soll sich sogar in Entwicklung für den PC befunden haben, wurde aber angeblich gestrichen. Sollte sich das bewahrheiten, dürfte das bei Fans für Enttäuschung sorgen – besonders bei Demon’s Souls, da nahezu alle FromSoftware-Spiele auf dem PC spielbar sind.

Seit einiger Zeit bringt Sony PlayStation-Hits auf den PC, darunter aktuell Mavel’s Spider-Man 2 oder God of War. Ganze 19 Titel sind bereits erschienen, und mit dem Wegfall der PSN-Pflicht für manche Spiele signalisiert Sony weitere Offenheit. Manche liefen gut, manche eher nicht, was einige Fragen zu dieser Strategie aufwirft. Aktuell kursieren Berichte, dass einige erwartete Ports nun doch nicht mehr kommen werden.

What do you think?