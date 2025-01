Forza Horizon 5 für PS5 angekündigt – Microsofts Strategie geht weiter

Microsoft setzt seine Strategie fort, Xbox-Titel auf die PlayStation zu bringen, und mit Forza Horizon 5 folgt nun eine der größten Überraschungen. Das Open-World-Rennspiel von Playground Games wird bald auf der PlayStation 5 erscheinen, was für viele Spieler bisher unvorstellbar gewesen wäre.

Forza Horizon 5 gilt als eines der erfolgreichsten Rennspiele der letzten Jahre. Seit seiner Erstveröffentlichung im November 2021 auf Xbox-Konsolen und PC hat das Spiel mehr als 20 Millionen Spieler erreicht und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Nun wird es auch PlayStation-Spielern ermöglicht, in die weitläufigen Landschaften Mexikos einzutauchen und sich mit einer gigantischen Auswahl an Fahrzeugen in Rennen, Herausforderungen und Open-World-Abenteuern zu stürzen.

PS5-Version mit allen Features und Updates

Die Portierung des Spiels übernimmt Panic Button Studios in Zusammenarbeit mit Turn 10 und Playground Games. Dabei wird die PlayStation 5-Version inhaltsgleich mit den bisherigen Xbox- und PC-Versionen sein. Spieler dürfen sich also auf alle bisherigen Updates, Car Packs und die Erweiterungen Hot Wheels sowie Rally Adventure freuen.

Die Entscheidung, Forza Horizon 5 auf PlayStation zu bringen, ist ein weiterer Schritt von Microsoft, um Xbox als Plattform profitabler zu machen. Bereits zuvor wurden Titel wie Sea of Thieves und Indiana Jones and the Great Circle für die PlayStation angekündigt, und mit Forza Horizon 5 geht Microsoft noch einen Schritt weiter. Das Rennspiel ist nicht nur eines der erfolgreichsten First-Party-Spiele von Xbox, sondern generiert durch seinen Live-Service-Charakter, laufende Updates und In-App-Käufe erhebliche Einnahmen.

Horizon Realms-Update vorgestellt

Zusätzlich zur PlayStation 5-Version wird auch ein neues Update namens „Horizon Realms“ erscheinen. Dieses kostenlose Inhaltsupdate bietet eine kuratierte Sammlung beliebter Community-Welten und einige neue Überraschungen. Laut Microsoft sollen schon bald weitere Details dazu bekannt gegeben werden.

Die Ankunft von Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5 zeigt, dass Microsoft seine Strategie weiter ausbaut, um das Xbox-Geschäft breiter aufzustellen. Was vor wenigen Jahren noch undenkbar war, wird nun Realität: Ehemalige Xbox-Exklusivtitel finden ihren Weg auf die PlayStation, was sowohl für Sony- als auch für Microsoft-Fans spannende Zeiten bedeutet.