Die PS5 Pro in Schwarz: Das Design-Beast, das Sony uns vorenthält

Die PS5 Pro in Schwarz – ein echtes Beast. Warum? Weil sie mehr als nur ein neues Design darstellt. Sie ist ein Statement, das Sony von Anfang hätte setzen können. Eine Design-Entscheidung, die den unverkennbaren Unterschied zwischen der Standard-PS5 und der Pro-Version perfekt widerspiegelt. Die weiße PS5 hat ihre Fans, keine Frage, aber eine vollständig schwarze Version bringt eine ganze neue Dimension der Ästhetik und Leistung ins Spiel. Sie sieht aus wie ein echtes Monster – wild, kraftvoll und, ja, verdammt attraktiv. Wer dachte, die PS5 im klassischen Weiß wäre schon beeindruckend, wird bei der schwarzen Version Augen machen.

Das fehlende Puzzleteil

Es ist nicht nur die Farbe, die den Unterschied macht, sondern das Gesamtbild. Schwarz strahlt eine Art von Unaufdringlichkeit aus, die gleichzeitig Dominanz und Raffinesse vereint. Die PS5 Pro in Schwarz sieht aus, als könnte sie die gesamte Gaming-Welt im Sturm erobern. Vielleicht das letzte Puzzleteil, das noch fehlt, um weitere Spieler zu überzeugen. Wer die Performance der PS5 Pro kennt, weiß, dass diese neue, tiefere Farbgebung mit der gesteigerten Leistung Hand in Hand geht. Es ist, als würde das Design die rohe Power der Konsole verkörpern. Keine zarten, abgehobenen Kurven, sondern eine Maschine, die ihre ganze Energie in jedes Spiel steckt.

Und ganz ehrlich, hätte die PS5 Pro nicht von Anfang an in diesem Design auf den Markt kommen sollen? Die weiße PS5 war okay, aber sie hat nie wirklich die pure Gewalt dieser Konsole zur Geltung gebracht. Die PS5 Pro in Schwarz tut genau das – sie betont nicht nur ihre technische Überlegenheit, sondern auch, dass sie keine halben Sachen macht. Diese Konsole ist nicht für das gemütliche, sanfte Zocken am Rande der Gaming-Welt. Nein, die PS5 Pro ist für die Hardcore-Gamer, die nicht nur spielen, sondern in eine neue Dimension eintauchen wollen. Schwarz setzt die richtige Akzentuierung und hätte von Anfang an den Unterschied sichtbar werden lassen. Hier geht es um die Zukunft des Gaming, und das sieht man der Konsole an. Sie ist mehr als nur ein Gerät – sie ist ein Erlebnis.

PS5 in schwarz, noch nicht offiziell, aber ein echter Hingucker

Alternativen, die schon jetzt überzeugen

Da Sony derzeit keine schwarze PS5 Pro oder entsprechende Faceplates anbietet, müssen Fans auf Alternativen ausweichen. Und ganz ehrlich, diese Alternativen überzeugen durchweg. Ich muss sagen, ich bin selbst völlig überrascht. Jedes Mal, wenn ich auf meine komplett schwarze PS5 Pro schaue, kann ich kaum fassen, wie viel attraktiver sie aussieht. Die Ästhetik ist einfach umwerfend und lässt die Konsole wie ein „wahres Kunstwerk“ erscheinen. Vorher war mir die Farbe offen gesagt egal, und der Hype um die knapp 60 Euro teuren Plastikteile war für mich nur schwer nachzuvollziehen. Doch jetzt, wo sie hier steht, kann ich nicht anders, als zuzugeben: Man möchte eigentlich nichts anderes mehr. Die schwarze Farbgebung strahlt eine Eleganz und Kraft aus, die man mit der weißen Version einfach nicht bekommt.

Gleichzeitig erinnert uns die schwarze PS5 Pro an das, was uns in den vergangenen Konsolengenerationen begleitet hat. Sony hat uns mit der PlayStation 4, PlayStation 3 und PS2 in Schwarz verwöhnt, und es ist fast schon ein Symbol der Gaming-Welt geworden. Es passt einfach. Eine schwarze PS5 Pro fühlt sich wie eine natürliche Weiterentwicklung an – wie das Erbe der großen PlayStation-Konsolen, das sich in der modernen Gaming-Welt manifestiert. Diese Konsole ist ein Designelement, das in jedes Wohnzimmer passt und sich anfühlt, als wäre es von Anfang an die einzig wahre Wahl gewesen.

Wenn die PS5 Pro in Weiß die Vorhut war, dann ist das schwarze Modell die „wahre Revolution“. Besser kann man kaum in die Zukunft des Gamings starten. Und wenn schon entsprechende Spiele auf sich warten lassen, dann sieht die Konsole wenigstens hübsch aus.

Co-Writer Niklas