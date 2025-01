PS5 Pro Faceplates von AliExpress im Test – Überzeugend und eine echte Alternative

Die wachsende Popularität von Faceplates für die PS5 und PS5 Pro hat in den letzten Monaten für zahlreiche Diskussionen gesorgt. Sony bietet eine breite Palette verschiedener Designs an, aber eben nicht alles. Das spürten vor allem diejenigen, die ihre PS5 im 30th Anniversary-Look erstrahlen lassen möchten. Dieses gibt es nur mit dem Kauf der Konsole – was für einen Großteil einfach keine Option ist.

Hier treten nun verstärkt China-Händler wie AliExpress in den Mittelpunkt, die genau diese Marktlücke füllen. Ob nun von Sony gerne gesehen oder nicht, der Markt regelt sich von selbst und wartet nicht auf das Wohlwollen des Herstellers. Während viele skeptisch sind, ob alternative Produkte aus Fernost mit den offiziellen Varianten mithalten können, haben uns die immer positiveren Berichte neugierig gemacht. Wir wollten nicht auf Meinungen anderer vertrauen und haben selbst den Praxistest gewagt. Was taugen Faceplate-Alternativen wirklich? Sind sie eine ernst zu nehmende Option oder doch nur billige Nachahmungen?

Blitzschneller Versand und Lieferung

Schon der erste Eindruck nach der Bestellung lässt keine Wünsche offen. Die Faceplates kamen sicher verpackt an, ohne den Hauch eines Kratzers. Der Versand in meinem Fall über Royal Mail war überraschend flott – in nur einer Woche war das Paket aus China bei mir. Für 17 Pfund inklusive Versand kann man wirklich nicht meckern. Eine praktische Anleitung zum Wechseln der Faceplates liegt auch bei, was besonders für die PS5-Liebhaber wichtig ist, die ihre Konsole nicht versehentlich in Einzelteile zerlegen und beschädigen wollen.

Schlicht, aber sicher verpackt mit Dankeschön

Beim Auspacken waren wir gleich überrascht: Die Qualität ist beeindruckend. Das Material fühlt sich hochwertig an und erinnert stark an die originalen Faceplates. Kein unangenehmer Plastikgeruch, wie man ihn oft von günstigen Alternativen kennt. Die Haptik ist angenehm, und die Verarbeitung ist makellos – keine scharfen Kanten oder unschöne Stellen. Die schwarzen Faceplates, die wir getestet haben, bringen einen eleganten, matten Look, der die Konsole deutlich aufwertet. Ehrlich gesagt, finde ich sie sogar schöner als das weiße Original, sobald man sie live sieht.

Perfekte Passform und kinderleichte Montage

Das Anbringen der Faceplates war kinderleicht. Sie passen exakt auf die PS5 Pro, ohne dass etwas wackelt oder sich locker anfühlt. Ein Vergleich zeigt, zumindest an den Befestigungspunkten, keine nennenswerten Unterschiede. Besonders beeindruckend: Die Innenseite der Faceplates ist ebenfalls perforiert, ähnlich wie bei den originalen Modellen. Auch wenn das ikonische PlayStation-Logo fehlt, ist das für viele vermutlich ein vernachlässigbarer Aspekt. Einziger Unterschied: Der kleine erhöhte Standfuß auf der linken Seite der Konsole fehlt. Aber mal ehrlich, wen stört das? Die Konsole steht trotzdem stabil.

Die schwarzen Faceplates sind sofort ein absoluter Hingucker. Sie verleihen der PS5 Pro und der PS5 einen edlen Look, der stark an die Vorgängerkonsolen PS2, PS3 und PS4 erinnert. Besonders in Kombination mit der bald erscheinenden Midnight Black Edition von Sony ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Auch andere Farbvarianten sind erhältlich, sodass jeder Nutzer die Möglichkeit hat, seiner Konsole eine individuelle Note zu verleihen.

Eine fast exakte Kopie des Originals

Was du bezahlst und was du bekommst

Hier liegt der wahre Vorteil gegenüber Sonys offiziellen Faceplates. Für gerade mal 17 Pfund (rund 20 Euro) bekommt man ein Produkt, das den teuren Originalen in nichts nachsteht. Im Vergleich dazu verlangt Sony satte 55 Euro für „ein paar Plastikteile“ – eine Preispolitik, die kaum zu verstehen ist. Warum so viel bezahlen? Weil das PlayStation-Logo drauf prangt? Oder weil ein zusätzliches Cover für die Disc Edition beiliegt, das viele ohnehin nicht brauchen? Hier zeigt sich, dass es deutlich günstigere Alternativen gibt, bei denen man kaum Abstriche machen muss. Im direkten Vergleich sind die Original-Faceplates nur ein Statussymbol – und dafür kann man sich locker ein tolles Spiel gönnen.

Fazit

Nach unserem Mini-Test können wir nur sagen: Diese alternativen Faceplates sind ein absoluter Geheimtipp für alle, die ihrer PS5 Pro oder PS5 Slim einen frischen Look verpassen wollen, ohne den Geldbeutel zu sprengen. Qualität, Passgenauigkeit und Optik? Rundum überzeugend! Lediglich Kleinigkeiten wie das fehlende Logo oder der unauffällige Standfuß weichen von den Originalen ab – aber mal ehrlich, wer achtet schon darauf im täglichen Einsatz? Für nur 17 Pfund inklusive Versand bekommt man hier ein Produkt, das sich wirklich sehen lassen kann – und das seine Sache bestens macht: ein individuelles Design, das Sony bei der PS5 Pro selbst (noch) nicht bietet. Würde man es nicht besser wissen, könnte man fast denken, Sony würde hier selbst einkaufen.

Warum also nicht einfach mal ausprobieren? Die PS5 Pro verdient einen eleganten Auftritt – und diese Faceplates sorgen genau dafür.