Throne and Liberty: Kostenlose Erweiterung „Wilds of Talandre“ erscheint im März

Mit der Kombination aus Serververbesserungen, neuen Gameplay-Systemen und abwechslungsreichen Inhalten hat Throne and Liberty das Potenzial, 2025 zu einem großartigen Jahr für seine Spieler zu machen. Die kostenlose Erweiterung „Wilds of Talandre“ zeigt, dass das Entwicklerteam auf die Wünsche der Community eingeht und die Welt von Solisium kontinuierlich erweitert.

Ein echtes Highlight erwartet alle Fans von Throne and Liberty . Die riesige, kostenlose Erweiterung „Wilds of Talandre“ erscheint am 6. März und bringt zahlreiche neue Inhalte, die sowohl Hardcore-Spieler als auch Gelegenheitsspieler begeistern dürften. Mit neuen Zonen, Dungeons, Gameplay-Systemen und Lifestyle-Features setzt Amazon Games neue Akzente, um das Spielerlebnis weiter zu verbessern.

