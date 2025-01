Ubisoft verschiebt The Division 2 DLC erneut: Ein weiteres Kapitel der Verzögerungssaga

Ubisoft sorgt erneut für Unmut in der Community von The Division 2. Der heiß erwartete Story-DLC, der ursprünglich für das sechste Jahr des Spiels geplant war, wurde abermals verschoben. Mit der Begründung, das „bestmögliche Erlebnis“ bieten zu wollen, hat der Publisher die Veröffentlichung nun vollständig aus den Plänen für Jahr 6 und über die dritte Saison hinaus geschoben. Die Fans müssen sich also weiter in Geduld üben – und die Geduldsfäden scheinen zunehmend dünn zu werden.

Seit 2 Jahren angekündigt

Bereits Ende 2023 hatte Ubisoft mit dem sogenannten Project Resolve große Hoffnungen bei der Spielerschaft geweckt. Das Ziel dieses Programms war es, das Spiel durch umfassende Überarbeitungen wiederzubeleben. Dazu zählten Verbesserungen an PvP- und PvE-Mechaniken sowie an der allgemeinen Spielbalance. Doch all diese Maßnahmen hatten ihren Preis: Der ursprünglich für 2024 geplante DLC wurde kurzerhand auf 2025 verschoben – und nun ein weiteres Mal.

In einer neuen Stellungnahme erklärte Ubisoft: „Unser Team arbeitet unermüdlich daran, die Zukunft von The Division 2 weiterzuentwickeln. Wir haben aufregende Updates in Planung, darunter eine neue Saison, die am 25. Februar startet. Gleichzeitig nehmen wir uns mehr Zeit, um sicherzustellen, dass der kommende DLC unsere hohen Qualitätsstandards erfüllt.“

Communiry reagiert verhalten

Die Reaktionen der Community auf diese erneute Verzögerung sind gemischt. Während einige die zusätzliche Entwicklungszeit als sinnvoll erachten, um ein besseres Spielerlebnis zu gewährleisten, empfinden andere die ständigen Verschiebungen als frustrierend. Die laufende Saison 2 von Jahr 6 soll Berichten zufolge im März enden, und der Story-DLC war ursprünglich für die dritte Saison angesetzt. Doch nun ist nicht klar, ob die Spieler überhaupt vor Ende 2025 mit dem neuen Content rechnen können.

Mit dieser Entwicklung reiht sich der The Division 2-DLC in eine lange Liste von Ubisoft-Verschiebungen ein, darunter auch die jüngst um einen Monat nach hinten verlegte Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft scheint aktuell nicht nur gegen Bugs und Balancing-Probleme zu kämpfen, sondern auch gegen die Geduld der eigenen Community. Wie viel Aufschub sind Fans bereit zu akzeptieren, bevor ihre Loyalität endgültig auf die Probe gestellt wird?