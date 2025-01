Sony enthüllt PlayStation-Smartwatch und Fitnesstracker – passt das überhaupt zusammen?

Was meint ihr? Macht ein PlayStation-Fitnesstracker Sinn – oder gehört Sport in eine ganz andere Liga?

Wer jetzt denkt, das klingt nach einem Must-have, der wird enttäuscht: Bisher ist der Fitnesstracker ausschließlich in China angekündigt, und Sony hat weder einen Preis noch einen Plan für eine internationale Veröffentlichung genannt. Vielleicht bleibt es also bei einer einmaligen Aktion, um den chinesischen Markt zu feiern.

Optisch macht der Fitnesstracker einiges her: Der schwarze Uhrenkopf und das PlayStation-Design des Armbands heben sich klar von den üblichen Fitness-Wearables ab. Die Verpackung enthält sogar eine PlayStation-Design-Karte, was Sammlerherzen höherschlagen lassen dürfte. Doch bleibt die Frage: Wird das die durchschnittlichen Gamer tatsächlich vom Sofa ins Fitnessstudio locken? Oder handelt es sich eher um ein Lifestyle-Gadget für PlayStation-Fans, die sich gerne mal bewegen – wenn auch nur zum Kühlschrank?

Die Zielgruppe von PlayStation-Fans gilt traditionell nicht gerade als Synonym für sportliche Höchstleistungen. Viel mehr denkt man an lange Nächte vor dem Bildschirm, Chips und Energy-Drinks in Reichweite. Doch Sony scheint hier einen Schritt in eine neue Richtung zu gehen – zumindest in China. Dort wurde der Fitnesstracker exklusiv vorgestellt, pünktlich zum Jubiläum. Und natürlich hat man sich dafür prominente Unterstützung geholt: Das Wearable basiert auf dem beliebten Xiaomi Smart Band 9 Pro , wurde aber mit PlayStation-typischen Designelementen versehen.

What do you think?