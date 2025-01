Machtverschiebung bei PlayStation: Hermen Hulst als CEO degradiert

Klingt gut – aber was bedeutet das in der Praxis? Fans hoffen auf einen Neuanfang nach dem Concord-Desaster und den holprigen Live-Service-Experimenten. Doch ob Nishino tatsächlich den Kurs ändert oder nur eine Umstrukturierung auf dem Papier stattfindet, bleibt abzuwarten.

Offiziell heißt es , Hulst werde weiterhin PlayStation Studios leiten und sich auf die Erweiterung der Franchises in Filme und Serien konzentrieren. Doch die Botschaft ist klar: Sony traut ihm nicht (mehr) zu, die Geschicke von SIE mitzubestimmen. Stattdessen übernimmt Hideaki Nishino , der sich in der Vergangenheit eher durch technologische Visionen als durch kreative Entscheidungen hervorgetan hat.

