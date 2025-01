30th Anniversary DualSense Controller von Aliexpress begeistert Fans mit Qualität und Preis

Ein Nutzer beschreibt seine Erfahrung so: „Die Textur ist weich, aber griffig. Es wird nicht schmutzig und hinterlässt keine Flecken – das ist mir bei anderen Controllern schon passiert. Ich hatte einen DualSense Edge, aber der hat mir persönlich nicht gefallen, also bin ich bei diesem Mod geblieben.“

Die PS5 Pro Faceplates im 30th Anniversary Look haben sich bereits als erstklassige Alternative erwiesen. Jetzt richtet sich der Fokus auf den DualSense-Controller, der durch ähnliche Angebote beeindruckt. Komplett-Kits für den Controller-Umbau sind bereits für wenige Euro verfügbar und stehen dem Original in Sachen Qualität und Optik in nichts nach. Das überrascht wenig, wenn man bedenkt, dass vermutlich viele dieser Teile in den gleichen Fabriken wie die von Sony produziert werden.

