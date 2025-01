Microsoft öffnet die Schleusen: Gears of War und Hellblade 2 sollen 2025 auf die PS5 kommen

Das Gaming-Jahr 2025 verspricht heiß zu werden – und das nicht nur für Xbox-Spieler. Laut jüngsten Berichten bahnt sich ein Spiele-Coup an: Microsoft plant, beliebte Exklusivtitel wie „Gears of War: Ultimate Edition“ und „Senua’s Saga: Hellblade 2“ auf die PS5 zu bringen. Dies könnte ein Wendepunkt in der Strategie des Unternehmens sein, das bisher für seine strikten Plattformgrenzen bekannt war.

Die Gerüchte entfachte Gaming-Insider NateDrake, der bereits behauptete, dass „Halo: The Master Chief Collection“ und „Microsoft Flight Simulator“ dieses Jahr ebenfalls PS5-Versionen erhalten könnten. Die Ankündigung wird beim kommenden Xbox Direct Showcase erwartet. Nun legt Jez Cordon von Windows Central nach: Neben den bereits erwähnten Titeln sollen auch die Neuauflage von „Age of Mythology“ und weitere Spiele für Sonys Konsole erscheinen.

Microsoft-Strategie nur noch eine Frage des Wann?

Microsoft zeigt damit eine wenig überraschende Offenheit, die dennoch aufhorchen lässt. Bereits angekündigt wurden Titel wie „DOOM: The Dark Ages“ und „The Outer Worlds 2“ für die PS5, was lediglich die Frage aufwirft: Wann erscheinen diese Titel für PS5?

Ein möglicher Grund ist der Wunsch, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Insbesondere die Exklusivität von „Hellblade 2“ wurde laut Berichten intern kritisch hinterfragt. Das Spiel, ein heiß erwarteter Nachfolger des gefeierten ersten Teils, könnte nun eine deutlich größere Spielerbasis erreichen.

Auch „Gears of War“ dürfte die Herzen von PlayStation-Fans höherschlagen lassen. Der geplante Port ist die Ultimate Edition des ersten Spiels – ein Remaster, das bereits 2015 für die Xbox One veröffentlicht wurde. Zusammen mit der überarbeiteten Version von „Age of Mythology“ könnten diese Spiele einen neuen Schub für die PS5 bedeuten.

Sony bleibt standhaft

Obwohl bisher keine offiziellen Bestätigungen vorliegen, wäre diese Strategie ein kluger Schachzug von Microsoft. Durch die Öffnung zur PS5 könnte das Unternehmen nicht nur die Einnahmen maximieren, sondern auch die Gaming-Community enger zusammenbringen. Sony hingegen bleibt standhaft und hat bislang keine Pläne, die eigenen Marken auch auf Xbox zu veröffentlichen.

Mit dieser potenziellen Veröffentlichungsliste – von „Halo“ über „Hellblade 2“ bis „Gears of War“ – dürfte das Jahr 2025 eines der spannendsten in der Geschichte der PS5 werden. Bleibt nur zu hoffen, dass die Gerüchte auch wirklich wahr sind.