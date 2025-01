Final Fantasy 7 Remake für Xbox soll 2026 erscheinen – Bericht

Ein Blick auf die Veröffentlichungsstrategie von Square Enix macht Hoffnung: Final Fantasy 7 Remake erschien 2022 auf dem PC, und Final Fantasy Rebirth wird am 23. Januar 2025 ebenfalls auf dem PC veröffentlicht. Dass die Xbox-Version nachzieht, ist daher nicht ausgeschlossen. Dennoch ist Vorsicht geboten: Square Enix hält traditionell an PlayStation-Exklusivitäten fest, und auch für das dritte Kapitel der Remake-Trilogie wurde bisher nur die PS5 als Plattform bestätigt.

Final Fantasy 7 zählt zu den legendärsten Spielen aller Zeiten, dessen Einfluss auch Jahrzehnte nach der Veröffentlichung für die PlayStation spürbar ist. Mit Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth hat Square Enix dem Klassiker neues Leben eingehaucht und zugleich neue Generationen von Spielern erreicht. Doch während PlayStation- und PC-Gamer bereits in den Genuss dieser Neuinterpretationen kamen, schauen Xbox- und Nintendo-Fans bislang in die Röhre.

