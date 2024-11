Square Enix’ Kurswechsel: Multiplattform-Releases bestimmen die Zukunft

Die Zeiten, in denen Sony und Square Enix Hand in Hand gingen, während Microsoft mit der Xbox in der hinteren Ecke verweilte, sind endgültig vorbei. Square Enix hat beschlossen, alle zukünftigen Releases gleichzeitig auf allen angestrebten Plattformen anzubieten. Diese richtungsweisende Entscheidung markiert einen bedeutenden Wandel in der Strategie des japanischen Publishers, der zuletzt mit seinen Flagship-Titeln wie „Final Fantasy 16“ und „Final Fantasy 7 Rebirth“ nicht die erhofften kommerziellen Erfolge erzielte.

Multiplattform-Strategie im Fokus

Naoki Yoshida, Regisseur und Produzent von „Final Fantasy 14“ sowie von „Final Fantasy 16“, gab in einem Interview mit dem japanischen Outlet 4Gamer bekannt, dass Square Enix künftig verstärkt auf Multiplattform-Strategien setzen will. „Wir möchten, dass Spieler auf verschiedenen Plattformen Zugang zu unseren Spielen haben“, erklärte Yoshida und betonte, dass die Xbox Series X|S in diese Strategie integriert wird. Ein konkretes Beispiel ist das kommende Rollenspiel „Fantasian Neo Dimension“, das am 5. Dezember für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Diese Entscheidung könnte das Gesicht der Rollenspiel-Industrie verändern. Yoshida führte weiter aus, dass man bestrebt sei, zukünftige Titel parallel auf Xbox zu veröffentlichen. „In Zukunft werden Square Enix-Titel immer häufiger gleichzeitig auf jeder Plattform erscheinen“, so Yoshida. Das bedeutet, dass auch Xbox-Spieler bald in den Genuss der epischen Geschichten und innovativen Spielmechaniken kommen, die Square Enix zu bieten hat. Diese Strategie unterstreicht auch die Aussage des ehemaligen PlayStation-CEO Shawn Layden, dass man sich Exklusivität leisten können müsse.

Final Fantasy 16 wohl bald auf Xbox zu finden

Gerüchte über eine Xbox-Version von „Final Fantasy 16“ halten sich indes hartnäckig, und die Entwickler haben bereits mehrfach angedeutet, dass sie auch für Microsofts Konsolen planen. Die Frage bleibt, ob wir auch für „Final Fantasy 7 Remake“ und „Final Fantasy 7 Rebirth“ ähnliche Ankündigungen erwarten dürfen. Eines ist sicher: Der Wettbewerb zwischen den Konsolen wird intensiver, und die Spieler profitieren von einer größeren Auswahl. Square Enix setzt damit ein klares Zeichen für die Zukunft und die Multiplattform-Revolution im Gaming.