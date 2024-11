Silent Hill 2-Spieler entschlüsselt versteckte Nachricht, die selbst Bloober für zu schwer hielt

Ein Spieler des gefeierten Silent Hill 2 Remakes hat eine geheime Nachricht entdeckt, die Bloober Team ursprünglich für nahezu unlösbar hielt. Das Puzzle, ein Fotospiel mit insgesamt 26 Teilen, lenkt heute erneut die Aufmerksamkeit auf den mysteriösen Titel, der sich nach dem Release schnell aus dem Rampenlicht zurückzog. Doch diese Entdeckung sorgt dafür, dass der düstere Nebel von Silent Hill erneut in den Köpfen der Spieler aufzieht.

Geheime Nachricht wurde raffiniert versteckt

Silent Hill 2, bekannt für seine tiefgründige Story und psychologische Raffinesse, enthält im Remake eine versteckte Nachricht, die für einige wohl fast unmöglich zu finden schien. Überall im Spiel sind Polaroid-ähnliche Fotos verteilt, jedes mit einer Nummer auf der Vorderseite und einer rätselhaften Nachricht auf der Rückseite. Diese Fotos zeigen verschiedenste Szenen: einen Hinweis zum Töten, einen alten Mann, der bereit scheint, oder die Aufforderung zu gehen. Auf den ersten Blick wirken sie isoliert und zufällig, doch ein Spieler, der sich als Reddit-Nutzer DaleRobinson ausgibt, hat es geschafft, das Puzzle zu entschlüsseln.

Der Ansatz war ebenso simpel wie genial: Der Spieler erkannte, dass die Kombination aus Zahlen und Text auf jedem Foto Hinweise verbirgt, die zusammengenommen eine geheime Nachricht ergeben. Ein Beispiel: Auf dem Foto mit der Nummer 14= F (3 lines on the floor = 3rd letter of ‚SO FAR FROM HOME‘).

Diese mysteriöse Botschaft lässt Fans natürlich aufhorchen und sorgt für reichlich Spekulationen. Ist das Remake des Klassikers tatsächlich in einer Art Zeitschleife gefangen, in der Protagonist James Sunderland immer wieder in den Albtraum von Silent Hill zurückkehrt? Fans vermuten nun, dass diese Entdeckung eine symbolische Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlägt und den Spieler in eine unentrinnbare Schleife mit James zieht.

Bloober dachte, es könnte unlösbar sein

Bloober Teams Creative Director Mateusz Lenart zeigte sich erfreut, dass das Geheimnis schließlich gelüftet wurde. Auf X schrieb er: „Ich wusste, dass es nicht lange verborgen bleiben würde. Innerhalb des Teams hatten wir jedoch befürchtet, das Puzzle sei zu schwer. Aber der Zeitpunkt dieser Entdeckung hätte nicht besser sein können. Herzlichen Glückwunsch!“

Mit dieser spannenden Enthüllung katapultiert sich Silent Hill 2 erneut in die Schlagzeilen und bringt Fans wie Entwickler ins Grübeln. Die Geschichte des ikonischen Horrorspiels scheint noch lange nicht auserzählt zu sein – und möglicherweise gibt es noch weitere versteckte Details, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.