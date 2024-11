Slitterhead: Erste Reviews enttäuschen – Kann der „geistige Silent Hill-Nachfolger“ trotzdem überzeugen?

Mit einem Metascore von 60 sieht es für Slitterhead eher düster aus. Doch wie so oft wird die Community das letzte Wort haben. Slitterhead erscheint offiziell heute, und es bleibt spannend, ob die Spieler dem Debüt von Bokeh Game Studio eine Chance geben oder sich lieber an die bewährten Horror-Klassiker halten.

Doch nicht alle Kritiken sind so positiv. Screenrant zeigt sich zwiegespalten: „Wenn es gut ist, ist es wirklich gut“, so die Rezensenten, doch die Erlebnisse seien oft von Verwirrung und Langeweile überschattet. Die komplexe Spielmechanik und die einzigartigen Ideen, die Slitterhead definitiv besitzt, könnten besser umgesetzt sein. Die 6 von 10 Punkten spiegelt die Meinung wider, dass das Spiel vor allem Hardcore-Fans der alten Siren-Titel oder Spieler mit viel Geduld ansprechen wird.

In einigen Tests kommt Slitterhead durchaus gut weg. So lobt Press Start Australia das Spiel als „erfrischend und einzigartig“. Das Outlet hebt die „seltsame, aber wunderbare Erzählung“ und die „geniale Besessenheitsmechanik“ hervor, die das Spiel von Anfang an fesselnd machen sollen. Trotz kleiner Mängel sehen sie in Slitterhead ein starkes Debüt, das Bokeh als neues Studio etabliert. Mit 8,5 von 10 Punkten klingt das Urteil enthusiastisch, besonders für Fans, die nach neuen Horror-Erfahrungen suchen.

