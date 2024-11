TEST: Empire of the Ants – das große Krabbeln für Erwachsene

Schon bei Disney Pixar „Das große Krabbeln“ wurde es deutlich, dass das Leben einer Ameise geprägt ist von Teamwork und dem ständigen Kampf um das Überleben. Das Sammeln von Ressourcen und der Kampf gegen Fressfeinde gehören dabei zur Tagesordnung. Genau diesen Umstand greift „Empire of the Ants“ auf und will das Leben einer Ameisenkolonie spielerisch vermitteln. Ein spannender Ansatz, von dem man gespannt sein darf, ob er wirklich so unterhaltsam ist wie gehofft.

Die epische Reise der Ameise 103.683

Die Handlung von „Empire of the Ants“ basiert auf dem Roman „Die Ameisen“ von Bernard Werbers aus dem Jahr 1991. Wir schlüpfen in die Rolle der Ameise 103.683, einem tapferen und äußerst intelligenten Insekt, dessen Aufgabe darin besteht, dessen Kolonie durch die Gefahren des Waldes zu führen. Die Story ist dabei in enger Zusammenarbeit mit dem Autor weiterentwickelt worden, um die Spieler tief in die Welt der Ameisen eintauchen zu lassen. Wir interagieren mit anderen Ameisen, erkunden die Umgebung, schmieden Bündnisse und erforschen die Ursache für die Umstände, welche die Ameisen gefährden.

Von der Verteidigung gegen Raubtiere bis hin zur Eroberung neuer Territorien – das Schicksal der Kolonie liegt in unseren Händen. Die narrative Struktur ist dabei angenehm abwechslungsreich und führt durch verschiedene Missionstypen wie Erkundung, taktische Kämpfe und strategische Entscheidungen.

Die Story entfaltet sich in einer packenden Geschichte, die den Überlebenskampf einer Ameisenkolonie in einem riesigen und gefährlichen Ökosystem erzählt. Zudem ist die Handlung eng mit den Jahreszeiten verknüpft, was nicht nur das Verhalten der Insekten, sondern auch den Verlauf der Geschichte beeinflusst. Jede Entscheidung, die du triffst, hat direkte Auswirkungen auf das Schicksal deiner Kolonie.

Insgesamt ist die Handlung deutlich ansprechender, als man im ersten Moment erwarten würde. Sie entfaltet sich hervorragend und schafft es, uns zu unterhalten und das Interesse zu wecken. Sie ist durchaus ansprechend und spannend gestaltet und bietet sogar einiges an Tiefe. Wirklich gelungen!

Leg dich nie mit Ameisen an

Das Gameplay von „Empire of the Ants“ kombiniert klassische Echtzeitstrategie-Elemente mit einer einzigartigen Third-Person-Perspektive. Du steuerst eine einzelne Ameise direkt und kannst gleichzeitig ganze Truppen befehligen. Diese Mischung aus direkter Kontrolle und strategischem Management verleiht dem Spiel eine besondere Dynamik.

Es gibt drei Missionstypen: in Erkundungsmissionen müssen wir die Umgebung erforschen, Gegenstände finden und mit anderen NPCs interagieren. In strategischen Missionen bekommen wir die ganze Palette an taktischen Entscheidungen präsentiert. Nestmanagement, Ressourcenverwaltung und das geschickte Platzieren von Truppen sind hier entscheidend für den Sieg. In taktischen Missionen müssen wir „nur“ die Einheiten befehligen, ohne Nestmanagement und Co. Das bedeutet aber nicht, dass diese Missionen weniger anspruchsvoll sind.

Neben dem Singleplayer bietet der Titel auch einen Multiplayer, der sogar Cross-Plattform unterstützt, in dem wir entweder in Ranglistenspielen im 1vs1 oder im 3-Player FFA oder in privaten Costum-Lobbys antreten können.

Ein weiteres Highlight ist das saisonale Gameplay: Je nach Jahreszeit ändern sich die Bedingungen im Spiel drastisch. Im Sommer sind deine Ameisen besonders aktiv, während sie im Winter langsamer werden oder sogar anfälliger für Angriffe sind. Diese dynamischen Umweltbedingungen zwingen dich dazu, deine Strategie ständig anzupassen.

Leider arten die Kämpfe immer wieder eher darin aus, dass man mit möglichst vielen Einheiten auf den Feind losgeht. Hin und wieder geht damit die taktische Tiefe verloren, was auf den Spaß schlagen kann. Hinzu kommt, dass gelegentlich das Interface zur Verbesserung und Steuerung der Einheiten etwas schwer zu beherrschen ist, was ebenfalls auf den Spaß schlagen kann.

Fotorealistisches Reich des Winzigen

Grafisch setzt der Titel auf die Unreal Engine 5, welche dazu führt, dass der Wald in einem ansprechenden Fotorealismus daherkommt. Die Texturen von Blättern, Ästen und sogar den kleinsten Details wie Wassertropfen oder Bodenpartikeln sind sehr detailliert und wirken immer wieder fast wie aus einem Film. Besonders beeindruckend sind die Licht- und Schatteneffekte, die je nach Tageszeit und Wetterlage dynamisch angepasst werden.

Das Team vom Entwickler „Tower Five“ hat eine lebendige Welt kreiert, die nur so voller Leben strotzt. Überall findet man Käfer und Spinnen sowie andere Ameisenarten, aber auch Objekte der Menschen, wie etwa Reifen, Lebensmittelreste oder Steine, die wir erkunden und für unsere Zwecke nutzen können. Die dichte Atmosphäre sorgt dafür, dass ein lebendiges Ökosystem entsteht, in dem es überall von Leben wimmelt. Etwas schade ist es da, dass etwa das Gras oder die Blätter sich nicht bewegen, wenn wir darüber laufen, was ein wenig das Gefühl im Gesamtkontext stört.

Als besonderes Highlight profitiert das Spiel von der Power der neuen PS5 Pro und wird dabei mit stabilen 60fps laufen, was besonders bei den hektischen Kämpfen der kleinen Krieger sowie den Bewegungen der kleinen Beine wirklich schön daherkommt und für eindrucksvolle Bilder sorgen dürfte. Auf der normalen PS5 allerdings erreichen wir häufig nur 30fps, was gerade bei Echtzeitstategie ein Problem darstellt.

Alles in allem schafft „Empire of the Ants“ es, mit wenigen Mitteln eine sehr ansprechende Atmosphäre entstehen zu lassen. Die Ameisen interagieren beinahe menschlich miteinander, ohne ein Wort zu sagen. Die verschiedenen Missionen bringen ihre ganz eigenen Eigenschaften mit sich, die individuelle Stärken präsentieren. Die Kämpfe sind wirklich actionreich, während die Erkundungsmissionen zum rumstöbern einladen. Der Soundtrack und die Effekte fügen sich ebenfalls gut in das Gesamtbild ein und sorgen für eine sehr gelungene Stimmung.