PS5 Pro: Unboxing, 50+ Spiele zum Launch und mehr

Mit Sonys offizieller Erlaubnis sind nun die Unboxing-Videos zur PS5 Pro verfügbar – auch wenn das längst keine Überraschung mehr ist. Bereits letzte Woche gab es einige Glückspilze, die die Konsole vor dem offiziellen Launch am Donnerstag in die Hände bekamen und ihre ersten Eindrücke online teilten.

Digital Foundry ist natürlich auch mit dabei, die das Paket wie ein kleines Kind aufreißen und mit ihrem Unboxing-Video große Begeisterung unter Fans und Gamern entfachen. Die PS5 Pro erscheint in einer schlankeren und leichteren Variante der ursprünglichen PS5 (wenn auch größer und schwerer als die PS5 Slim) und bringt Hardware-Spezifikationen mit, die das Herz jedes Gaming-Fans höherschlagen lassen. Mit einem leistungsstarken 16,7-TFLOPs-GPU-Power und 16 GB GDDR6-RAM will die PS5 Pro das Spielerlebnis auf ein neues Level heben. Doch die große Frage bleibt: Kann sie die Erwartungen tatsächlich erfüllen?

PS5 Pro Lieferumfang nun auch praktisch bestätigt

Im Lieferumfang sind ein DualSense-Controller, ein HDMI 2.1-Kabel, ein USB-C-Kabel und das Netzteil enthalten – alles, was für den Start in das Gaming-Abenteuer notwendig ist. Das HDMI 2.1-Kabel ermöglicht eine Bildausgabe in bis zu 4K mit 120 FPS, was vor allem für flüssiges Gameplay und klare Details sorgen soll. Das scheint jedoch immer noch nicht an Überzeugungsrarbeit zu reichen.

Denn Digital Foundry hat auch angekündigt, dass in den nächsten Tagen weitere Videos zur PS5 Pro folgen werden, die sich genauer mit den Leistungssteigerungen und grafischen Verbesserungen bei bestehenden PS5-Titeln beschäftigen. Ein besonderes Highlight für Spieler: Mehr als 50 Spiele sind bereits für den Launch der PS5 Pro optimiert, wie Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog bestätigt, darunter Highlights wie Dying Light 2 Reloaded Edition, Horizon Forbidden West oder Star Wars: Outlaws. Weit über 90 Spiele sind indes auf der PS5 Pro Optimierungsschiene unterwegs.

Technische Spezifikationen und Vorteile der PS5 Pro

Die technischen Daten der PS5 Pro sprechen für sich.

Einem leistungsstarken 16,7-TFLOPs-GPU-Rechner,

16 GB GDDR6-RAM,

Einem HDMI 2.1-Ausgang für die maximale Bildqualität,

USB-C-Anschlüssen und einem verbesserten DualSense-Controller,

Unterstützung für 4K-Auflösung bei bis zu 120 FPS und

Einer optimierten Raytracing-Performance sowie einer schnelleren SSD.

Diese Eigenschaften machen die PS5 Pro laut Digital Foundry zu einer idealen Wahl für Gamer, die das Maximum aus ihren Spielen herausholen wollen. Besonders die verbesserte Raytracing-Leistung dürfte Fans beeindrucken, da sie für realistischere Lichteffekte und Reflexionen sorgt, die das Spielerlebnis noch immersiver gestalten.

PS5 Pro: Der Preis für High-End-Gaming

Mit einem Preis von 799,99 Euro setzt Sony die PS5 Pro genau dort an, wo sie es für ein attraktives Upgrade für bestehende PS5-Besitzer halten und gleichzeitig neue Kunden anziehen soll. Die Konsole wird sicher nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch die Vielzahl an optimierten Spielen überzeugen. Wer die grafischen und technischen Neuerungen erleben will, kann die PlayStation 5 Pro weiterhin vorbestellen.

Eine etwas unterhaltsamere Ansicht auf die Ereignisse rund um die PS5 Pro findet ihr in unserem Artikel von Niklas.