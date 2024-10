PS5 Pro: Alle bestätigten Enhanced-Spiele im Überblick

Die PS5 Pro richtet sich in erster Linie an echte Gaming-Enthusiasten, die bereit sind, in fortschrittliche Technologie und kompatible Fernseher zu investieren. Ein zentraler Aspekt dieser Konsole ist die erhebliche Steigerung der Grafikleistung. Mit einer verbesserten GPU und einer höheren Auflösung können Spiele nun wahrscheinlicher in 4K mit stabileren Bildraten gespielt werden. Diese technischen Upgrades führen zu schärferen Texturen, realistischeren Details und flüssigeren Animationen, die es den Spielern ermöglichen, noch tiefer in die faszinierenden Spielwelten einzutauchen. Offiziell werden diese Spiele als PS5 Pro Enhanced bezeichnet.

