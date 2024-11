No Man’s Sky erstrahlt in 8K: PS5 Pro-Version geht ans Limit

Die Veröffentlichung der PS5 Pro steht kurz bevor, und mit ihr gibt es für Gamer zahlreiche neue Möglichkeiten, Spiele auf einem ganz neuen Level zu erleben. Ein Titel, der die zusätzlichen PS5 Pro-Ressourcen in vollen Zügen ausnutzt, ist No Man’s Sky – das Weltraumerkundungsspiel von Hello Games.

Der Entwickler hat bestätigt, dass der Titel auf der neuen Konsole mit einer atemberaubenden 8K-Auflösung spielbar sein wird. Spieler können sich dann für 4K mit 60 FPS entscheiden oder die Grafikpracht in 8K erleben, allerdings auf Kosten der Bildrate, die dann auf 30 FPS reduziert wird.

Was bringt die PS5 Pro für No Man’s Sky?

Nun, es geht nicht nur um eine schärfere Auflösung. Dank der neuen Hardware ist das Spiel visuell aufgerüstet worden: verbesserte Lichteffekte, Ultra-Qualität bei Reflexionen und eine hochwertigere Umgebungsverdeckung sorgen für ein noch immersiveres Erlebnis. Besonders Spieler, die sich in die Tiefen des Weltalls stürzen und die fernen Planeten erforschen, werden die verbesserten Details und die authentischeren Umgebungen zu schätzen wissen.

Doch nicht nur das Standardspiel profitiert. Die Verbesserungen fließen auch in die PlayStation VR2-Version von No Man’s Sky ein, was VR-Fans ein noch realistischeres Erlebnis ermöglicht. Martin Griffiths, technischer Leiter bei Hello Games, zeigte sich beeindruckt von der Leistung der neuen Konsole und bezeichnete sie als „absolut der Hammer“. Kein Wunder, denn für 799 Euro bekommt man hier High-End-Leistung, die speziell für die neusten Spiele optimiert wurde.

Neben No Man’s Sky werden auch andere Titel wie F1 24 und Gran Turismo 7 von der neuen 8K-Fähigkeit der PS5 Pro profitieren, auch wenn dies ähnlich wie bei No Man’s Sky eine geringere Bildrate zur Folge haben kann.