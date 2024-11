GTA 6: Release-Update von Take-Two macht Hoffnung

Publisher Take-Two hat kürzlich im Rahmen seines Finanzberichts für das zweite Quartal verkündet, dass sich das geplante Release-Fenster von GTA 6 nicht geändert hat. Somit gilt weiterhin der Hebrst 2025, den sich Fans und Spieler weiterhin im Kalender ankreuzen können.

Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers im Dezember 2023, der in Rekordzeit über 100 Millionen Aufrufe generierte, ist die Erwartungshaltung so hoch wie nie. Der Trailer, der den von GTA 5 mühelos in den Schatten stellte, löste in der Gaming-Welt ein wahres Erdbeben aus. Doch mit großen Erwartungen kommt auch ein gewaltiger Druck – und Rockstar Games, bekannt für seinen Perfektionismus, weiß das besser als jeder andere.

GTA 6 und das Streben nach Perfektion

Laut Take-Two-CEO Strauss Zelnick sind Bugs und technische Makel in der Spieleentwicklung unvermeidlich, und es wird alles getan, um diese auf ein Minimum zu reduzieren. Doch wie Zelnick in einem früheren Interview mit CNBC betonte, geht es bei einem „außergewöhnlichen Titel“ nicht nur um Fehlerfreiheit, sondern um die Schaffung eines völlig neuen Spielerlebnisses. „Rockstar Games strebt nach Perfektion“, erklärt er, „und Perfektion ist schwer zu messen – es ist eher eine subjektive als eine objektive Angelegenheit.“

Das ist keine leichte Ansage. Die Historie von Rockstar Games zeigt, dass es in der Vergangenheit oft Verschiebungen gab – Grand Theft Auto 5 lässt grüßen. Der Optimismus von Take-Two, diesmal den Zeitplan halten zu können, könnte also entweder als beruhigende Nachricht oder als gefährlicher Balanceakt angesehen werden. Immerhin ist die Gaming-Industrie voller Stolpersteine und unerwarteter Verzögerungen. Ob der Herbst 2025 wirklich der Moment sein wird, in dem wir das nächste Kapitel von Grand Theft Auto erleben können, bleibt abzuwarten.

Weitere Details zu GTA 6 selbst wurden nicht mitgeteilt. Erst diese Woche äußerte sich ein Ex-Designer von Rockstar Games und sprach von purem Realismus.