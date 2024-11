Stranger Things VR: Im Dezember öffnet sich das Tor zur Dunkelheit auf PS VR2

Ob als eingefleischter Stranger Things-Fan oder VR-Enthusiast – dieses Spiel verspricht ein immersives Horror-Erlebnis, das Hawkins und das Upside Down in einem neuen Licht zeigt.

Zu den Besonderheiten dieses VR-Erlebnisses gehört die Möglichkeit, sich durch Portale zwischen verschiedenen Realitäten zu bewegen und den jenseitigen, vernetzten Schwarmgeist zu formen. Spieler werden intime Einblicke in Henrys Vergangenheit im Hawkins-Labor erhalten und erleben seine Begegnungen mit Dr. Brenner. Fans dürfen sich außerdem auf manipulierte Interaktionen mit Charakteren wie Will Byers und Billy Hargrove freuen, deren Erinnerungen und Träume Vecna für seine Pläne nutzt.

In Stranger Things VR schlüpfen die Spieler in die Rolle von Vecna und begeben sich auf eine düstere Reise durch Träume und Erinnerungen der bekanntesten Charaktere der Serie. Dabei wird man nicht nur Zeuge von Henry Creels Transformation in den bösartigen Vecna, sondern nimmt auch aktiv Einfluss auf seine Umgebung. Mit telekinetischen Kräften lassen sich Gegner greifen, zerquetschen und durch die Luft schleudern – und das alles in der faszinierenden, albtraumhaften Welt von Stranger Things.

