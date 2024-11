GT7, Black Myth Wukong & Elden Ring: Deutlich bessere Performance – auch ohne PS5 Pro Patch

Natürlich läuft nicht alles perfekt: Besonders bei besonders grafikintensiven oder hektischen Szenen müssen PS5-Pro-Spieler dennoch mit gelegentlichen FPS-Einbrüchen rechnen. Aber gerade im Vergleich zur Standard-PS5 ist das Erlebnis in den meisten Szenen deutlich flüssiger. Für Spieler, die sich vor allem an stockender Performance stören, ist die PS5 Pro daher ein echter Gewinn.

Auch das populäre Elden Ring kann auf der neuen Konsole zeigen, was es grafisch drauf hat. Im Performance-Modus erreicht das Spiel nun häufiger native 4K-Auflösung und nähert sich spürbar der 60-FPS-Marke, die auf älteren PS5-Modellen oft nur schwer erreichbar war. In Tests zeigt sich, dass im Qualitätsmodus konstante 4K-Auflösung bei annähernd 60 Bildern pro Sekunde erreicht werden – und das bei aktiviertem Raytracing, das für beeindruckende Licht- und Schatteneffekte sorgt. Diese Verbesserungen wurden auch von Digital Foundry bemerkt.

