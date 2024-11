Mafia: The Old Country & Borderlands 4: Release-Zeitraum noch einmal bestätigt

Das Jahr 2025 scheint das Jahr zu werden, in dem Gamer-Konten wieder einmal vorbestellungsbedingt ins Minus rutschen. Take-Two Interactive hat eine Reihe gigantischer Titel in der Pipeline, die 2025 / 26 auf den Markt kommen sollen, und natürlich sind alle Augen auf Rockstar Games gerichtet, die „Grand Theft Auto 6“ im Herbst 2025 veröffentlichen wollen. Doch auch Fans anderer Serien haben einiges zu erwarten: „Civilization 7“ wird voraussichtlich bereits im Februar die Strategiefans begeistern, während zwei weitere heiß ersehnte Titel – „Mafia: The Old Country“ und „Borderlands 4“ – noch in den Startlöchern stehen.

In seinem letzten Quartalsbericht gab Take-Two Interactive Einblicke in die Veröffentlichungsplanung für „Mafia: The Old Country“ und „Borderlands 4“. Beide Spiele wurden im August 2024 offiziell angekündigt und tauchen nun im Veröffentlichungsplan für das Geschäftsjahr 2026 auf, das von April 2025 bis März 2026 reicht. Offiziell sind die Titel für das Kalenderjahr 2025 vorgesehen – doch wie bei solchen Ankündigungen üblich, bleibt vieles unklar.

Borderlands 4: Ein neuer Wahnsinn im Anmarsch?

„Borderlands 4“ soll das Action-Genre einmal mehr auf den Kopf stellen und setzt erneut auf den beliebten Mix aus schwarzem Humor, kreativen Waffenarsenalen und einem schrägen Universum. Fans erwarten nichts weniger als ein explosives Erlebnis – doch wann dürfen sie sich den Spaß abholen? Aufgrund des angekündigten Release-Fensters zwischen April 2025 und März 2026 scheint ein Release Mitte bis Ende 2025 wahrscheinlich. Entwickler Gearbox könnte uns mit einem knackigen Sommerrelease überraschen, doch die Konkurrenz der hauseigenen Titel wie „GTA 6“ im Herbst könnte eher für einen Winter- oder gar Frühjahrs-Release 2026 sprechen.

„Na, wenigstens ein kleiner Lichtblick! Der dieses Jahr veröffentlichte Film war nämlich ein gigantischer Flop, aber hey – bei 2K findet man immer noch etwas Positives. Sie betonen, dass der ganze Krawall zumindest die Aufmerksamkeit auf das Spiel und die Marke lenkt und das ja irgendwie auch den Verkaufszahlen zugutekommt. Immerhin, besser als nichts!

Mafia: The Old Country – Zurück in die Unterwelt

Das Mafia-Franchise kehrt mit „Mafia: The Old Country“ zu seinen Ursprüngen zurück und will das Old-School-Gefühl der 1930er Mafia-Geschichten in einem atmosphärischen Setting erneut aufleben lassen. Was Fans des Genres hoffen lässt: Ein düsterer Blick in die Machenschaften der Unterwelt, kombiniert mit modernen Gameplay-Elementen, die das bekannte Mafia-Erlebnis um neue Facetten bereichern. Angesichts des dichten Release-Kalenders bleibt aber auch bei „Mafia: The Old Country“ unklar, ob Take-Two das Spiel noch vor Jahresende 2025 herausbringen wird – oder ob die Veröffentlichung in das Geschäftsjahr 2026 und somit eventuell in die ersten Monate von 2026 rutscht.

Ob es sich um vorsichtige Planung oder ein Spiel mit dem Hype handelt, sei dahingestellt. Klar ist jedoch: Take-Two fährt 2025 einen spannenden Kurs, indem es potenziell mehrere Blockbuster-Titel auf engem Raum plant. „Mafia: The Old Country“ und „Borderlands 4“ könnten, abhängig vom finalen Release-Datum, im gleichen Zeitraum erscheinen und dabei um die Gunst der Gamer konkurrieren – oder die Veröffentlichungen entzerren sich zugunsten einer jeweils individuellen Hype-Phase.