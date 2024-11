Power-Up für den PlayStation Store: Neue Features für die PS5 Pro verfügbar

Sony hat den PlayStation Store gerade rechtzeitig für den Launch der PS5 Pro mit einer neuen Option ausgestattet, die für Besitzer der leistungsstärkeren Konsole besonders nützlich sein wird. Mit der heutigen Markteinführung der PS5 Pro wurde der Store mit einer speziellen Kategorie erweitert, die es Spielern erleichtert, gezielter Spiele zu finden.

Die neue Kategorie im PlayStation Store ist unter der Registerkarte „Neueste“ zu finden und listet alle Titel, die für die PS5 Pro optimiert und verbessert wurden. Damit macht Sony einen kleinen, aber feinen Schritt, der es PS5 Pro-Nutzern erleichtert, auf einen Blick zu sehen, welche Spiele die verbesserte Hardware unterstützt.

Der PlayStation Store mit neuer PS5 Pro Option

51 Spiele zum Start der PS5 Pro verfügbar

Ein Blick in die neue Kategorie zeigt, bereits 51 Spiele sind verfügbar, die optimiert wurden, darunter große Hits wie The Last of Us Part 1, The Crew Motorfest oder Dying Light 2 Reloaded Edition. Neben den großen PlayStation-exklusiven Titeln werden auch viele Spiele von Drittanbietern wie Ubisoft, Epic Games und Square Enix enthalten sein, die ebenfalls die PS5 Pro voll unterstützen. Anbei die aktuelle Liste:

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Diese Neuerung im PS Store ist zwar keine bahnbrechende Revolution, aber dennoch ein hilfreiches Feature, das die Navigation für PS5 Pro-Besitzer spürbar erleichtert. Spieler können so besser entscheiden, in welche Titel sie ihre Zeit und möglicherweise auch ihr Geld investieren möchten, um das Maximum aus ihrer neuen Konsole herauszuholen.