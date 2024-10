F1 24 für PS5 Pro: 8K-Upgrade und technische Verbesserungen

Für die ambitioniertesten Spieler gibt es den 8K-Modus, der die höchste Auflösung bietet. In diesem Modus wird Raytracing für Reflexionen und Umgebungsverdeckung aktiviert, kombiniert mit PSSR-Upscaling, um das beeindruckendste visuelle Erlebnis zu gewährleisten. Die Technik-Experten von Digital Foundry lobten die Grafik, insbesondere die Detailtreue der Umgebungen, die bis zu „einem gewissen Punkt beeindruckend“, so die Experten. Dies zeigt sich auch in feinen Details wie Zäunen, die selbst in Kurven ultrascharf dargestellt werden.

Im Gegensatz dazu priorisiert der Performance-Modus die Framerate, was zu einer flüssigeren Spielerfahrung führt, jedoch auf die Raytracing-Effekte verzichtet. Stattdessen setzt dieser Modus auf PSSR-Upscaling, um die Auflösung zu verbessern und dennoch ein ansprechendes Bild zu liefern. Spieler, die Wert auf Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit legen, werden diesen Modus zu schätzen wissen, besonders in intensiven Rennsituationen.

What do you think?