Sonic X Shadow Generations: 1 Million verkaufte Spiele am Launch-Day

Sonic X Shadow Generations bringt mit Black Doom einen berüchtigten Widersacher zurück, der erneut die Welt an sich reißen will. Spieler übernehmen die Kontrolle über Shadow und erhalten dabei tiefere Einblicke in seine mysteriöse Vergangenheit, seine inneren Kämpfe und die Kräfte, die ihn antreiben. Sie entdecken dabei eine bisher unbekannte Seite des Charakters und müssen in actiongeladenen Szenarien gegen alte Feinde antreten, um die Welt zu retten. Es ist ein Fest für Fans, die den düsteren Antihelden und sein Universum näher kennenlernen möchten.

What do you think?