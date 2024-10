FTC sagt Review-Bombing auf Metacritic & Co. den Kampf an

Nun steht das Review Bombing vor einer bedeutenden Herausforderung: Eine neue Entscheidung der Federal Trade Commission (FTC) in den USA tritt in Kraft, die es Plattformen erschweren könnte, gefälschte oder gezielte negative Bewertungen zu hosten. Sollte eine Plattform gefälschte Bewertungen erlauben, könnte sie hohe Geldstrafen riskieren. Damit soll sichergestellt werden, dass die Bewertungen von echten Nutzern stammen und authentische Meinungen widerspiegeln.

Das sogenannte Review-Bombing bei Spielen, Filmen & Co. hat sich in den letzten Jahren zu einem häufigen Phänomen entwickelt und beeinflusst die öffentliche Wahrnehmung von Spielen und Medienprodukten erheblich. Spieler und Konsumenten nutzen das Review-Bombing oft als Mittel, um ihren Unmut über bestimmte Aspekte eines Spiels oder Films auszudrücken. Damit könnte zukünftig Schluss sein und Anbieter wie Metacritic, Steam usw. gezwungen werden, aktiv dagegen vorzugehen.

What do you think?