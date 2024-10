Life is Strange: Double Exposure – Fortsetzung & Review-Embargo bestätigt

Life is Strange: Double Exposure steht kurz vor der Veröffentlichung und verspricht ein aufregendes Wiedersehen mit Max Caulfield, der beliebten Protagonistin aus dem Originalspiel. Das Spiel entführt Fans zurück in Max’ Welt, wo sie erneut in spannende Abenteuer und tiefgründige Entscheidungen verwickelt wird. Doch das ist noch nicht alles: Eine besondere Abschlussszene deutet darauf hin, dass Max in Zukunft wiederkehren wird – was die Fans der Reihe sicherlich freuen dürfte.

Life is Strange: Double Exposure Leak verrät Fortsetzung

Bereits jetzt sind erste Kopien des Spiels im Umlauf, und auf Reddit kursieren Leaks, die eine der letzten Szenen nach den Credits genau unter die Lupe nehmen. Die kryptische Nachricht „Max Caulfield wird zurückkehren“ lässt die Gerüchteküche brodeln und sorgt für Begeisterung unter den Fans. Obwohl das Review-Embargo eigentlich erst morgen fällt, konnten diese Informationen nicht länger unter Verschluss gehalten werden. Von offizieller Seite wurde der Leak zwar noch nicht bestätigt, doch viele Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Fortsetzung tatsächlich geplant oder bereits in der Mache ist.

Erst vor wenigen Tagen meldete sich ein Entwickler in einem Subreddit zu Wort und sprach über zahlreiche Details hinter den Kulissen. Dabei erwähnte er, dass er sich beim Schreiben in eine Sackgasse manövriert habe und unsicher war, wie er das Spiel abschließen sollte. Angesichts des geplanten Endes von Life is Strange: Double Exposure scheint eine Fortsetzung jedoch bereits seit einiger Zeit fest eingeplant zu sein.

Für alle, die das Spiel unvoreingenommen genießen möchten, gilt: Leaks meiden! Die Reddit-Beiträge gehen detaillierter auf das Ende und die Entscheidungsoptionen ein, die wir an dieser Stelle nicht weiter thematisieren möchten. Stattdessen empfehlen wir, vorsichtig im Netz unterwegs zu sein, um nicht versehentlich gespoilert zu werden.

Erste Reviews folgen am Montag

Ab morgen, 17 Uhr, gibt es unser spoilerfreies Review zu Life is Strange: Double Exposure – perfekt für alle, die die Rückkehr von Max gespannt erwarten und sich vorher einen Eindruck verschaffen möchten.