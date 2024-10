Cronos: The New Dawn – Survival-Horror inspiriert von Resident Evil und Dead Space

Nach dem Erfolg des Silent Hill 2 Remakes hat der Entwickler Bloober Team vor wenigen Tagen sein nächstes großes Projekt enthüllt: Cronos: The New Dawn, ein Survival-Horror-Spiel mit Sci-Fi-Setting und einem Zeitreise-Ansatz. Dieses Spiel verspricht eine völlig neue Erfahrung im Vergleich zu den bisherigen Werken des Studios. Dennoch soll es laut den Entwicklern auch Anleihen an bekannte Klassiker des Survival-Horrors geben, die als Inspirationsquelle dienten.

Dead Space als Inspiration für den Charakter

In einem Interview mit IGN gaben die Co-Regisseure Jacek Zieba und Wojciech Piejko Einblicke in die Einflüsse, die das neue Spiel geprägt haben. So war Dead Space eine der Inspirationsquellen für Cronos: The New Dawn, insbesondere hinsichtlich der zentralen Kampfmechanik. Wie Zieba erklärt, erinnert das Kampfsystem von Cronos an die markante Zerstückelungsmechanik aus Dead Space. „Dead Space war definitiv eine große Inspiration, vor allem was den Hauptcharakter und den Kampfansatz betrifft,“ sagte Zieba. „Genau wie Dead Space die Mechanik mit dem Abtrennen von Gliedmaßen hat, haben wir auch eine spezielle Kampfmechanik, über die wir bald mehr verraten werden.“

Piejko ergänzt: „Unsere Mechanik soll die Spannung zusätzlich steigern. Es geht nicht nur ums Rennen und Schießen, sondern man muss strategisch denken. Wir haben etwas mehr Taktik in den Kampf eingebaut.“ Auch Alan Wake diente dem Team als Inspiration: So soll ein zentraler Kampfmechanismus die gleiche atmosphärische Wirkung erzielen wie die Taschenlampenmechanik in Alan Wake.

Alte Resident Evil-Spiele als Vorbild

Zusätzlich erwähnte Zieba, dass die Resident Evil-Reihe – sowohl die klassischen Titel als auch die Remakes – eine „sehr, sehr große Inspiration“ für die Entwicklung war. Besonders die alten japanischen Survival-Horror-Spiele, wie die frühen Teile der Resident Evil-Serie, beeinflussten das Entwicklerteam stark.

Cronos: The New Dawn erscheint im kommenden Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC und ist der nächste Schritt für Bloober zu einem anerkannten Entwickler, der die „Shitty Games“ endgültig hinter sich lassen möchte.