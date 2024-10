Cronos: The New Dawn, nächstes Projekt der Silent Hill 2-Macher enthüllt

Bloober Team meldet sich mit einem neuen Projekt zurück! Der heute angekündigte Sci-Fi-Survival-Horror-Titel Cronos: The New Dawn markiert einen wichtigen Meilenstein für das polnische Studio, das sich zuletzt durch erfolgreiche Horror-Spiele wie das Silent Hill 2-Remake einen Namen gemacht hat. Es handelt sich dabei um die erste eigene IP von Bloober Team im Bereich des Survival-Horrors und soll das Studio als führenden Entwickler in diesem Genre weiter festigen.

Das Spiel bietet eine spannende Zeitreise, die in einer düsteren, postapokalyptischen Zukunft angesiedelt ist. Die Handlung spielt in den 1980er Jahren in Polen, einer Welt, die durch ein katastrophales Ereignis namens „Die Veränderung“ verwüstet wurde. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Zeitreisenden, der als Agent der Organisation „Kollektiv“ in die Vergangenheit geschickt wird, um Personen zu retten, die die Apokalypse nicht überlebt haben. Diese Menschen sollen in die Zukunft zurückgebracht werden, um das Schicksal der Welt zu beeinflussen.

Düstere Atmosphäre, wie vom Bloober Team gewohnt

Neben der interessanten Handlung hebt sich Cronos: The New Dawn durch seine düstere Atmosphäre und den intensiven Überlebenskampf in einer gefährlichen, von Monstern heimgesuchten Welt ab. Spieler werden herausgefordert, sich in einer lebensfeindlichen Umgebung zu behaupten, während sie gleichzeitig eine zentrale Mission erfüllen müssen. Laut Piotr Babieno, dem CEO von Bloober Team, kombiniert das Spiel eine fesselnde Horror-Atmosphäre mit dem grenzenlosen Potenzial der Science-Fiction. Mit diesem neuen Projekt möchte das Studio das Genre des Survival-Horrors weiterentwickeln und neue Maßstäbe setzen.

Cronos: The New Dawn verspricht damit, ein aufregendes und einzigartiges Spielerlebnis zu bieten, das die Grenzen des Genres erweitert und die Fans des Studios begeistert zurücklassen wird.