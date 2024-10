Alan Wake 2: The Lake House – Termin und ein neuer Trailer

Remedy Entertainment hat offiziell den Erscheinungstermin des mit Spannung erwarteten DLCs The Lake House für Alan Wake 2 bekannt gegeben. Mit einem neuen Trailer liefert das Entwicklerstudio zudem düstere Einblicke in die atmosphärische Horrorwelt des Spiels.

Im Rahmen des Xbox Partner Showcase verkündete Remedy, dass die Erweiterung am 22. Oktober 2024 erscheinen wird, also schon in der kommenden Woche. Spieler und Fans des Survival-Horror-Genres dürfen sich auf ein intensives, packendes Erlebnis freuen.

Was erwartet die Spieler in The Lake House?

Laut Remedy wird Lake House als geheimnisvolle Einrichtung beschrieben, die vom Federal Bureau of Control am Ufer des berüchtigten Cauldron Lake errichtet wurde. Ziel der Einrichtung war es, geheime Forschungen durchzuführen – bis ein verhängnisvolles Ereignis alles veränderte.

Spieler werden die Tiefen des Lake House erkunden und dabei auf bizarre und unheimliche Phänomene stoßen, die an die düstere Atmosphäre des pazifischen Nordwestens erinnern. In diesem spannenden Survival-Horror-Abenteuer kollidieren erneut die Welten der Realität und des Dark Place, jenem albtraumhaften Paralleluniversum, das in der Serie eine zentrale Rolle spielt.

Als Protagonist schlüpft man in die Rolle des Agenten Estevez, der sich auf eine Reise durch die verworrenen Korridore des mehrstöckigen Gebäudes begibt. Dabei gilt es, dunkle Geheimnisse zu lüften und den Schrecken zu entkommen, die sich in den Schatten verbergen.

Alan Wake 2: The Lake House verspricht ein packendes Spielerlebnis voller Spannung und Horror – genau das Richtige für Fans des Genres.