Firebreak: Ein kooperativer Ego-Shooter im FBC-Universum von Remedy angekündigt

„Firebreak“ ist ein neuer, kooperativer Ego-Shooter von Remedy, der in der faszinierenden Welt des „Federal Bureau of Control“ (FBC) spielt. In diesem Spiel taucht der Spieler in die dunkelsten und chaotischsten Stunden des FBC-Hauptquartiers ein, das von außerweltlichen Mächten belagert wird. Die Spieler übernehmen die Rolle von Mitgliedern der Firebreak-Einheit, einer Elitegruppe innerhalb des FBI, die sich auf paranormale Krisen spezialisiert hat. Mit Mut, Geschick und einzigartiger Ausrüstung ist es ihre Aufgabe, Ordnung im FBC zu schaffen und das Oldest House, das geheimnisvolle Hauptquartier, zu retten.

Paranaturale Pandemonium

Die Welt von Firebreak wird von außerirdischen Bedrohungen heimgesucht, die die Realität selbst verzerren. Das Oldest House, das Hauptquartier des FBC, steht im Mittelpunkt dieser Krise. Als Spieler schlüpfen Sie in die Rolle eines Firebreak-Ersthelfers, der zusammen mit seinem Team die seltsamen und unberechenbaren Herausforderungen des Oldest House bewältigen muss. Die außerweltlichen Anomalien und Monster, die das Gebäude heimsuchen, stellen eine ständige Gefahr dar, und es liegt an Ihrem Team, das Chaos zu kontrollieren. Doch es bleibt die Frage: Können Sie das Durcheinander in den Griff bekommen, oder werden Sie letztlich selbst der Paranoia und den Mächten, die das Gebäude kontrollieren, erliegen?

Kooperatives Gameplay: Zusammenarbeit ist der Schlüssel

Firebreak ist ein kooperativer Shooter für drei Spieler, bei dem Teamwork entscheidend ist. Gemeinsam mit Freunden oder Fremden müssen Sie sich durch zahlreiche Missionen kämpfen, wobei jede Aufgabe schnelles Denken und präzise Abstimmung innerhalb der Gruppe erfordert. Jede Mission bringt neue paranormale Bedrohungen mit sich, die oft an den unerwartetsten Orten auftauchen. Nur durch das richtige Zusammenspiel von Fähigkeiten, Ausrüstung und taktischer Planung kann das Team überleben.

Was Firebreak besonders auszeichnet, ist die große Flexibilität in der Ausrüstung. Vor jeder Mission wählen die Spieler ihre Waffen und passen ihr „Crisis Kit“ an – eine Sammlung von Spezialwerkzeugen, Granaten, Unterstützungsgegenständen und paranormalen Upgrades. Diese können je nach Bedarf und Spielstil individuell angepasst werden. Die Möglichkeit, die Ausrüstung im Laufe der Missionen weiter zu modifizieren, bietet zusätzliche Tiefe und sorgt für spannende taktische Entscheidungen. So kann jeder Spieler seine Rolle innerhalb des Teams perfekt ausfüllen und so den entscheidenden Vorteil in den schwersten Missionen erlangen.

Eine Rückkehr zum „Federal Bureau of Control“

Firebreak kehrt zurück in das Universum von „Control“, dem gefeierten Action-Adventure von Remedy Entertainment. Doch diesmal erleben die Spieler die geheimnisvolle Welt des FBC in einem völlig neuen Licht. Sie erforschen das Oldest House nicht nur als Einzelkämpfer, sondern als Teil eines koordinierten Teams. Spieler, die bereits mit der faszinierenden, paranormalen Welt von Control vertraut sind, werden auf zahlreiche bekannte Elemente stoßen. Neulinge hingegen erhalten mit Firebreak die perfekte Gelegenheit, diese bizarre, mysteriöse Welt erstmals zu entdecken.

„Firebreak“ erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC.