Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, erste Spielszenen & Release-Update

In einer Videobotschaft erklärte Masayoshi Yokoyama, Leiter von Ryu Ga Gotoku Studio: „Wir konnten den Release vorziehen, weil die Entwicklung schneller voranschreitet als erwartet. Unser Ziel ist es, das Spiel so bald wie möglich weltweit verfügbar zu machen.“ Yokoyama betonte außerdem, dass die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten, sowohl bei SEGA als auch mit externen Partnern, diesen früheren Termin ermöglicht hat.

Der Publisher SEGA und das Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku haben den Veröffentlichungstermin für „ Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii “ um eine Woche vorgezogen. Statt wie ursprünglich geplant am 28. Februar 2025 erscheint das Spiel nun bereits am 21. Februar 2025 .

What do you think?