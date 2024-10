Subnautica 2: Ein erster Blick auf das Unterwasser-Survival-Adventure

Krafton und Unknown Worlds Entertainment haben mit der Ankündigung von Subnautica 2 die Neugier der Fans entfacht. Die Fortsetzung des beliebten Unterwasser-Abenteuers, das 2025 erscheinen soll, entführt Spieler in eine völlig neue Welt voller Geheimnisse und Gefahren.

Eine spannende Frage wird in der Story beantwortet

In der Rolle eines Pioniers betreten Spieler eine fremde Welt, doch schnell wird klar, dass etwas nicht stimmt. Die KI des Schiffs besteht darauf, die Mission fortzusetzen, obwohl die Umwelt extrem gefährlich für Menschen ist. Die Prämisse des Spiels stellt einen vor die spannende Frage: Was bedeutet es eigentlich, ein Mensch zu sein, und wie könntet ihr dies ändern, um in dieser unwirtlichen Umgebung zu überleben?

Wie Donya Abramo, Community Manager von Unknown Worlds, im Zuge der Enthüllung beim Xbox Partner Preview-Event mitteilte, verlassen Sie erstmals in der Subnautica-Reihe den Planeten 4546B. Mit einem packenden Trailer wurde dies eindrucksvoll in Szene gesetzt und die Vorfreude der Spieler weiter angeheizt. Doch es sind nicht nur die faszinierenden Umgebungen, die locken: Der neue Titel ermöglicht auch, im Multiplayer-Koop-Modus zu spielen. Bis zu drei Freunde können sich der Herausforderung stellen, mysteriöse Ruinen zu erkunden, Basen zu bauen oder gemeinsam die Tiefen dieser fremden Welt zu erforschen.

Mehr Crafting- und Erkundungsmöglichkeiten

Die Vielfalt der neuen Biome ist beeindruckend: Von schwindelerregend hohen Unterwasserklippen bis hin zu farbenprächtigen Korallenfeldern bietet die aquatische Landschaft zahlreiche Ökosysteme und Kreaturen. Doch hinter all der Schönheit verbirgt sich eine düstere Wahrheit – die Welt scheint aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Was könnte der Grund dafür sein? Und was hat das mit Ihrer eigenen Mission zu tun?

Die Spieler erwartet ein deutlich überarbeitetes Basenbausystem, das mehr Anpassungsmöglichkeiten bietet, sowie eine Fülle neuer Werkzeuge und Technologien. Neben altbekannten Hilfsmitteln wie Scanner und Taschenlampe stehen Ihnen fortschrittliche Geräte und Fahrzeuge zur Verfügung, um sich den zahlreichen Herausforderungen zu stellen.

Subnautica 2 verspricht damit eine packende Mischung aus Erkundung, Rätseln und Survival-Mechaniken, die sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler der Reihe begeistern wird.