Phasmophobia: Release-Termin und PS5 Pro Support bestätigt

Die Pläne für Phasmophobia gehen dabei schon weiter. Neben weiteren Verbesserungen für die PC-Spieler ist auch die Unterstützung der PS5 Pro geplant, von der wiederum PlayStation VR2 profitiert. Das sagte Senior Developer Benjamin Lavender in einer Q&A-Session in dieser Woche. Ferner wird stetig die allgemeine Performance verbessert und von der Community gemeldete Fehler behoben. Zudem wird ein neues Event-Board eingeführt, das spannende Herausforderungen und Belohnungen bereithält.

Die gruselige Jagd auf übernatürliche Phänomene geht in die nächste Runde: Das beliebte Geisterjagd-Spiel Phasmophobia wird am 29. Oktober 2024 endlich auch auf Konsolen erhältlich sein. Entwickler und Publisher Kinetic Games präsentierte den heiß ersehnten Schritt am gestrigen Donnersdtag auf dem Xbox Partner Preview Event und in einer Entwickler-Session, wo es weitere spannende Details gab. Der Titel wird neben der PlayStation 5 auch mit PlayStation VR2 und auf Xbox Series X|S spielbar sein.

