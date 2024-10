PS5 Pro: Grafik zeigt Kompatibilität von Faceplates, Laufwerk & Stand

Sony hat kürzlich Details zum Design der PS5 Pro veröffentlicht, die eine interessante Parallele zur bereits etablierten PS5 Slim zeigen. Das Ziel dieser Design-Ähnlichkeit ist klar: Sony möchte den Übergang zwischen den Modellen so reibungslos wie möglich gestalten. Gerade in puncto Laufwerk und Faceplates gibt es jedoch Einschränkungen, die Spieler beachten sollten. Eine neue Grafik des Unternehmens bringt nun endlich Gewissheit darüber, in welchem Umfang die Faceplates beider Konsolenmodelle kompatibel sind.

PS5 Slim Faceplates passen wohl nur zur Hälfte

Die Infografik zeigt deutlich, dass die PS5 Pro nicht alle Faceplates der PS5 Slim unterstützt. Vor allem die oberen Faceplates der Pro-Version unterscheiden sich durch ein Maß von etwa ein bis zwei Zentimeter, was bei Fans, die bereits Sondereditionen für die Slim besitzen, wohl für Enttäuschung sorgen wird. Die unteren Faceplates hingegen sind bei beiden Modellen identisch, was in erster Linie dem Design des Laufwerks zuzuschreiben ist, das ebenfalls zwischen den Modellen austauschbar ist. Diese Design-Entscheidung könnte Spieler vor Herausforderungen stellen, die ihr Gerät personalisieren möchten.

Kurz zusammengefasst:

PS5 (2020) – keine Kompatibilität zur PS5 Pro

– keine Kompatibilität zur PS5 Pro PS5 Slim (seit 2023) – Laufwerk kompatibel, Faceplates wohl nur die unteren, separater Standfuß vertikal kann weiterverwendet werden

Sony hat bislang noch kein offizielles Statement zur endgültigen Kompatibilität der Faceplates zwischen der PS5 Slim und der PS5 Pro abgegeben. Dennoch gilt die Grafik als inoffizielle Bestätigung für die Inkompatibilität. Es bleibt abzuwarten, ob Sony in Zukunft komplette Sets für die PS5 Pro anbietet oder ob es vielleicht limitierte Editionen geben wird. Angesichts der begrenzten Zielgruppe der PS5 Pro-Version erscheint es jedoch unwahrscheinlich, dass viele separate Faceplate-Sets oder Limited Edition-Versionen in den Handel kommen.

Kompatibität zwischen PS5, PS5 Slim und PS5 Pro auf einen Blick

Die Sache mit dem Laufwerk

Wie bereits bestätigt zeigt die Infografik auch, dass das Laufwerk der PS5 Slim vollständig mit der PS5 Pro kompatibel ist oder bei Bedarf separat erworben werden kann. Das gilt nicht für das ursprüngliche PS5-Modell. Ein kleines Problem bleibt jedoch: Das Laufwerk ist derzeit schwer zu finden, was es einigen Spielern derzeit unmöglich macht, die PS5 Pro von Anfang an in vollem Maße zu genießen.

Abschließend wird in der Grafik auch der Stand erwähnt, der zwischen der PS5 Slim und der PS5 Pro kompatibel ist. Da dieser jedoch nur als kostenpflichtiges Zubehör erhältlich ist, bietet das immerhin einen kleinen Trost. Der Stand der ursprünglichen PS5 ist weder mit der PS5 Slim noch mit der PS5 Pro nutzbar.