Silent Hill 2: Für Bloober eine Art Befreiung von „Shitty Games“

Bloober Team ist bereit für den nächsten großen Schritt in ihrer Entwicklung. Nach dem beachtlichen Erfolg von Silent Hill 2, das sich über eine Million Mal verkauft hat, will das polnische Studio mit ihrem neuesten Sci-Fi-Survival-Horror-Titel Cronos: The New Dawn erneut für Furore sorgen.

In einem kürzlich geführten Interview mit GameSpot sprachen Wojciech Piejko, Co-Direktor von Cronos: The New Dawn, und Jacek Zieba, Co-Direktor und Produzent, über die Fortschritte des Studios und wie der Erfolg von Silent Hill 2 die gesamte Atmosphäre bei Bloober Team verändert hat.

Erwartungshaltung hat das Studio angespornt

Piejko betonte, wie hart die Jahre vor der Veröffentlichung von Silent Hill 2 gewesen seien, vor allem angesichts des immensen Drucks und der Kritik im Internet. „Es war hart in den Jahren vor der Veröffentlichung“, sagte er. „Sie haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Bloober hat es geschafft. Und jetzt herrscht eine sehr gute Atmosphäre im Studio. Wir wollen zeigen, was wir aus eigener Kraft schaffen können und wie wir unsere eigenen Ideen entwickeln können.“

Der Erfolg von Silent Hill 2 ist ein Wendepunkt für das Studio, das viele Kritiker mit seiner Arbeit an dem legendären Franchise eines Besseren belehrte. Piejko erklärte weiter, dass die schwierige Entwicklung des Spiels eine intensive Belastung für das Team darstellte, doch letztendlich habe Bloober den Druck gemeistert und ein herausragendes Produkt abgeliefert.

Bloober bleibt dem Horrorgenre treu

Jacek Zieba sprach in diesem Zusammenhang darüber, wie das Studio in Zukunft weiterhin im Horror-Genre bleiben wolle. Das Team habe sich auf Horror spezialisiert und strebe danach, diese Nische weiterzuentwickeln. „Wir wollen eine Horrorfirma sein“, betonte Zieba. „Wir denken, wir haben unsere Nische gefunden, und jetzt wollen wir uns darin weiterentwickeln.“ Er fügte hinzu, dass Bloober Team nach der Veröffentlichung von Layers of Fear im Jahr 2016 eine klare Entwicklung vollzogen habe, indem es sich bewusst vom früheren Ruf als Entwickler minderwertiger Spiele distanzierte.

Auch Piejko unterstrich, dass das Team von Bloober Team eine tiefe Leidenschaft für Horror habe, was es ihnen schwer machen würde, auf andere Genres umzuschwenken. „Wir haben ein Team zusammengestellt, das Horror liebt“, sagte er. „Es wäre nicht leicht für uns, zu einem anderen Genre zu wechseln, und das wollen wir auch nicht.“

Mit Cronos: The New Dawn wird der Entwickler diesen Weg also konsequent fortsetzen und sich endgültig als führendes Studio im Horror-Genre etablieren. Zudem sei man offen dafür, weitere Remakes der Silent Hill-Serie zu produzieren.