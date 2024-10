Silent Hill 2: Bloober offen für weitere Remakes der Serie

Aktuell hat Bloober Team ihr neues Projekt „ Cronos: The New Dawn “ angekündigt, ein Sci-Fi-Survival-Horror-Titel, der im kommenden Jahr erscheint. Der Titel sollte ursprünglich zusammen mit 2K Games veröffentlicht werden, letztendlich hat sich der Entwickler aber für ein Self-Publishing-Modell entschieden.

In einem kürzlich geführten Interview mit IGN äußerte sich Wojciech Piejko, Game Director und Designer bei Bloober Team, zu möglichen weiteren Remakes oder sogar einem brandneuen Teil der Serie. Piejko erklärte, dass das Studio „offen“ für weitere Projekte im Silent Hill-Universum sei. „Ich denke, wir sind immer offen“, antwortete er auf die Frage, ob das Studio an einem weiteren Spiel arbeiten würde. „Wenn uns die Gelegenheit gefällt, greifen wir zu.“ Auch andere führende Köpfe des Studios haben ähnliche Andeutungen gemacht. Der CEO von Bloober Team, Piotr Babieno, deutete bereits vor der Veröffentlichung des Remakes an, dass dies „nicht das Ende des Abenteuers mit Konami“ sei, wollte zunächst aber den Release des Remakes abwarten.

What do you think?