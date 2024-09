Silent Hill 2 Remake: Nicht das Ende mit Konami, sagt Bloober Team

Das bevorstehende Remake von Silent Hill 2 durch das Bloober Team sorgt seit Monaten für Begeisterung in der Gaming-Community. Dieses Projekt markiert die bisher größte Zusammenarbeit des polnischen Studios mit dem japanischen Publisher Konami. In einem kürzlich veröffentlichten Interview deutete das Team an, dass Silent Hill 2 nicht das Ende dieser Partnerschaft sein könnte – weitere Projekte könnten bereits in Planung zu sein.

Obwohl das Remake exklusiv für die PlayStation 5 zunächst eine beeindruckende Performance gezeigt hätte, geht das Bloober Team noch einen Schritt weiter: Die Veröffentlichung auf mehreren Plattformen soll das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich machen und den finanziellen Erfolg maximieren. Dies könnte sowohl für das Entwicklerstudio als auch für Konami lukrative Erträge bedeuten. Die Exklusivität auf PS5 besteht zunächst bis zum 10. August 2025, wie der kürzliche Immersion-Trailer verrät.

Bloober Team erwartet großen Erfolg bei Silent Hill 2

In einem Interview mit der polnischen Wirtschaftszeitung Bankier gab Bloober Team an, dass einige Meilensteine zwar bisher nicht erreicht seien, sie sich jedoch konstant weiterentwickelten. Besonders das vierte Quartal könnte durch den bevorstehenden Release von Silent Hill 2 einen enormen Schub erhalten. Produzent Piotr Babieno betonte, dass ein Großteil des Umsatzes von PlayStation-Spielern erwartet wird. Doch auch die PC-Community zeigt großes Interesse, was den Erfolg auf Plattformen wie Steam begünstigen könnte.

„Silent Hill 2 wurde schon immer stark mit der PlayStation-Marke in Verbindung gebracht,“ erklärte Babieno. Trotzdem gibt es eine lange Geschichte von PC-Ports, Remakes und HD-Versionen für diverse Konsolen, die das Spiel auch über die PlayStation hinaus beliebt machten. Das Bloober Team musste Konami zunächst davon überzeugen, mehr Fokus auf den PC-Markt zu legen.

Mehr Projekte mit Konami dürften folgen

Die Zusammenarbeit zwischen Bloober Team und Konami verlief bisher so erfolgreich, dass bereits über zukünftige Projekte spekuliert wird. Der Präsident des Unternehmens deutete an, dass es „nicht das Ende des Abenteuers mit Konami“ sei. Dies lässt vermuten, dass die Serie um weitere Remakes erweitert wird. Gerade Silent Hill und Silent Hill 3, die als Kultklassiker gelten, könnten als Nächstes auf der Liste stehen.

Das Silent Hill 2 Remake erscheint zunächst am 08. Oktober 2024. Aktuelle Eindrücke vom Spiel gibt es im jüngsten Gameplay-Showcase.