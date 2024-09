Star Wars Outlaws: Termin zum ersten Story-DLC rund um Lando eingegrenzt

Ubisoft möchte Star Wars Outlaws unbedingt zum Erfolg führen, wozu auch weitere Story-DLCs gehören. Der erste Zusatzinhalt rund um Lando Calrissian hat inzwischen einen Termin erhalten.

Demnach erscheint am 21. November „Wild Card“, in dem die Protagonistin Kay angeheuert wird, um ein Sabacc-Turnier mit hohen Einsätzen zu infiltrieren. Ihre Mission scheint klar, doch als sie auf den berüchtigten Spieler Lando Calrissian trifft, merkt sie schnell, dass hinter den Kulissen ein ganz anderes Spiel gespielt wird.

Ubisoft verspricht mit „Wild Card“ spannende Wendungen und bestätigt darüber hinaus, dass neben dem Premium-Story-DLC auch kostenlose Inhalte veröffentlicht werden. Diese zusätzlichen Inhalte umfassen neue Aufträge, die allen Spielern zugänglich gemacht werden und für noch mehr Abwechslung im Spielverlauf sorgen sollen. Weitere Story-DLCs folgen im nächsten Jahr.

Star Wars Outlaws wird kontinuierlich verbessert

Am gestrigen Donnerstag erklärte der Publisher außerdem, dass sie Star Wars Outlaws bis zum Weihnachtsgeschäft erheblich verbessern wollen, um ein größeres Publikum zu erreichen. Bisher sei man mit dem Erfolg des Spiels nicht vollständig zufrieden.

„Ihr Feedback ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, die Prioritäten für die kommenden Verbesserungen und Änderungen festzulegen“, so das Ubisoft CEO Yves Guillemot. Man arbeite hart an mehreren Titelaktualisierungen, die Optimierungen, Verbesserungen und Feinabstimmungen des Gameplays beinhalten. Dazu gehören Anpassungen am Kampf- und Stealth-Gameplay sowie Verbesserungen der allgemeinen Spielqualität.

Ubisoft plant zudem, seine internen Strukturen zu überprüfen, um das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Im Fokus der Strategie stehen dabei zwei wesentliche Säulen: Open-World-Abenteuer und „Games as a Service“ (GaaS)-Erfahrungen. Diese sollen nicht nur das Unternehmenswachstum fördern, sondern auch eine nachhaltige Generierung von freiem Cashflow ermöglichen.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot ist zuversichtlich, dass diese strategische Neuausrichtung langfristig zu positiven Ergebnissen führen wird. Die Open-World-Spiele sollen die Spieler in immersive Welten eintauchen lassen, während GaaS-Modelle durch regelmäßige Updates und Inhalte eine langfristige Bindung der Spieler gewährleisten.

Mit dieser doppelten Strategie hofft Ubisoft, an vergangene Erfolge anzuknüpfen und sich wieder als Marktführer in der Spielebranche zu etablieren. Die kommenden Monate werden zeigen, ob diese Maßnahmen das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen können.