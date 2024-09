Star Wars Outlaws: Ubisoft startet umfassende Initiative für langfristigen Erfolg

Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft, äußerte sich ebenfalls zu den aktuellen Entwicklungen und betonte die Bedeutung eines spielerzentrierten Ansatzes. Der Fokus liegt darauf, das Spielerlebnis zu priorisieren und den langfristigen Wert der Ubisoft-Marken zu stärken. Guillemot räumte aber auch ein, dass die Umsetzung dieser Strategie mehr Zeit in Anspruch nehme als ursprünglich geplant, jedoch werde weiterhin an der Transformation des Unternehmens festgehalten.

Die jüngsten Pläne für die Zukunft von „ Star Wars Outlaws “ wurden von Ubisoft offiziell vorgestellt, nachdem das Spiel schwächere Verkaufszahlen als erwartet verzeichnet hatte. Obwohl das Spiel positive Kritiken und eine gute User-Bewertung in den First Party- und Epic-Stores erhielt, gelang es „Star Wars Outlaws“ nicht, die hohen Erwartungen des französischen Publishers zu erfüllen.

