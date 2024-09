Assassin’s Creed Shadows offiziell verschoben, wichtige Änderungen an den Seasons geplant

Neben der Verschiebung des Veröffentlichungstermins gab Ubisoft auch Änderungen am geplanten Seasons-Modell bekannt. Spieler, die das Spiel vorbestellt haben, sollen eine Erstattung erhalten. Zudem kündigte der Publisher an, dass zukünftige Vorbestellungen die erste Erweiterung kostenlos enthalten werden, um die Wartezeit auf das Spiel zu versüßen.

Ubisoft betonte weiterhin, dass die Verschiebung notwendig sei, um sicherzustellen, dass alle geplanten Funktionen optimal umgesetzt werden. In der Erklärung hieß es, dass das Team hinter dem Spiel die Zeit nutzen werde, um das gesamte Erlebnis zu verfeinern und die Spieler in eine wunderschön gestaltete, immersive Welt zu entführen.

What do you think?