Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft sagt Hands-on-Previews und TGS-Auftritt ab, droht eine Verschiebung?

Ubisoft sorgt derzeit für Schlagzeilen, da die geplanten Pressevorführungen ihres kommenden Spiels Assassin’s Creed Shadows offenbar überraschend abgesagt wurden. Das Spiel, das bereits mit großer Spannung erwartet wird, sollte laut einem Bericht eines bekannten Insiders in der kommenden Woche von der Presse und ausgewählten Medienvertretern ausprobiert werden. Doch Ubisoft hat diese Gelegenheit kurzfristig gestrichen, ohne konkrete Gründe zu nennen.

Überraschender Rückzug von Ubisoft

Darüber berichtet der Insider Tom Henderson, was kurz nach einer weiteren unerwarteten Ankündigung geschieht. Am heutigen Morgen erklärte Ubisoft, dass es seine Live-Präsenz auf der Tokyo Game Show (TGS) 2024 ebenfalls absagen werde. Hier war die Rede von „verschiedenen Umständen“, die dazu geführt hätten, dass der geplante Stream nicht stattfinden kann. Besonders enttäuschend für die Fans ist, dass während dieser Übertragung vermutlich neues Gameplay-Material von Assassin’s Creed Shadows präsentiert worden wäre. Dem ging am heutigen Dienstag bereits ein Leak voraus, der neue Details zum Spiel enthüllte. Ob dies im Zusammenhang steht, ist unklar.

In einem auf X verbreiteten Statement (via Genki) bedauerte Ubisoft Japan, dass man nicht an der offiziellen Übertragung der TGS 2024 teilnehmen werde. Dies bedeutet, dass es auf der Messe keine neuen Spielszenen von Assassin’s Creed Shadows geben wird. Zwar bleibt Ubisoft Japan weiterhin als Aussteller auf der Messe vertreten, dennoch wurden die Hoffnungen der Fans auf unmittelbare neue Informationen oder Einblicke ins Spiel gedämpft.

Wird Assassin’s Creed Shadows verschoben?

Die plötzlichen Absagen werfen nun Fragen auf. Steckt hinter den „verschiedenen Umständen“ möglicherweise ein größeres Problem bei der Entwicklung des Spiels? Droht eine Verzögerung der Veröffentlichung? Bislang hält sich Ubisoft bedeckt, was genau die Gründe für die Absage der Pressevorführungen und des TGS-Streams sind.

Für die Spieler und die Fachpresse bleiben daher vorerst nur Spekulationen, die unter anderem erhebliche Rückschläge und ernsthafte Herausforderungen in der Entwicklung in den Raum werfen. Für ein so hochkarätiges Spiel wie Assassin’s Creed Shadows sind solche Entwicklungen jedenfalls besonders alarmierend.