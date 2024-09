Assassin’s Creed Shadows: DevDiary Leak liefert spannende Details zum Gameplay

Spannende Neuigkeiten zu Assassin’s Creed Shadows, die uns früher erreichen als vorgesehen. IGN China hat versehentlich ein Entwickler-Tagebuch zu Ubisofts neuestem Titel veröffentlicht, in dem Fans und Spieler einen ersten Blick auf das neue Gameplay des Spiels werfen können.

Das Gameplay zeigt eine Welt der neuen Generation, die die Grenzen einer dynamischen Spielerfahrung neu definiert. Ein bemerkenswertes Feature ist der vollständig integrierte Jahreszeitenzyklus, der nicht nur die visuelle Darstellung der Welt verändert, sondern auch gewisse Auswirkungen auf das Gameplay hat. So wird ein schwer zugängliches Gebiet beispielsweise durch ein großes Gewässer versperrt, das im Winter zufriert und somit neue Wege für die Erkundung eröffnet.

Mit Assassin’s Creed Shadows wird das Franchise erstmals ein dynamisches Wetter-System einführen, das die Spielerfahrung weiter revolutionieren soll. Bisherige Titel wiesen berechenbare Wetterbedingungen auf, bei denen die Jahreszeiten nicht wirklich dynamisch waren. So erlebte man beispielsweise im Winter in in einem Dorf zwar Schnee, doch dies wurde durch Updates hinzugefügt und nicht realistisch im Spielverlauf dargestellt.

Dank einer aktualisierten Version der Anvil-Engine wird Assassin’s Creed Shadows nun ein Wetter-System bieten, das realistischen Regeln folgt. Ein innovatives Tool namens Atmos wurde entwickelt, um Wolken in Echtzeit zu simulieren und zu rendern. Dadurch können sich Wetterbedingungen im Spielverlauf dynamisch verändern, was das Erlebnis immersiver und lebendiger macht.

Animationen auf der nächsten Stufe

Ferner wird in dem Video ein neues Animationssystem vorgestellt, das für noch realistischere Bewegungen und Interaktionen sorgt. Dies führt zu einer immersiven Spielerfahrung, die die Spieler tief in die Welt von Assassin’s Creed Shadows eintauchen lässt. Ein weiteres zentrales Element des Spiels ist das sogenannte „Versteck“, ein Areal von etwa einem Hektar, in dem Spieler ihre eigenen Strukturen errichten können.

In diesem Versteck kann der Spieler eine Waffenkammer, ein Dojo, einen Altar und vieles mehr nach seinen Wünschen gestalten. Die Anpassungsmöglichkeiten sind vielfältig: Vom Standort über die Dachgestaltung bis hin zur Inneneinrichtung und der Präsentation von Waffen und Rüstungen können die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Basenbau wie in einer Simulation

Ebenfalls thematisiert wird die Möglichkeit zum Bau eigener Basen und Unterschlüpfe. Spieler erhalten ein Hektar Land als leere Leinwand, die sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. Dabei haben sie die Möglichkeit, Gebäude zu platzieren und deren Aussehen individuell anzupassen. Darüber hinaus können sie Wege anlegen und kleinere Objekte wie Wasserbrunnen einfügen.

Diese Funktion erinnert stark an Simulationsspiele und baut offenbar auf dem Winkingerdorf-Feature in Assassin’s Creed Valhalla, das hier deutlich ausgebaut und verbessert werden könnte.. Die Frage bleibt, wie viel Zeit die Spieler mit dieser neuen Möglichkeit verbringen werden und inwiefern sie die Spielerfahrung bereichern wird.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 15. November 2024.