Warhammer 40K: Space Marine 2 – Saber setzt auf die PS5 Pro, um Performanceprobleme zu lösen

Es würde mich nicht überraschen, wenn der Verweis auf die PS5 Pro in Zukunft häufiger fällt, getreu dem Motto: „Ihr wollt ein besseres Spiel? Dann müsst ihr eben bereit sein, für die entsprechende Hardware zu zahlen!“ Statt also an einer Lösung für alle PS5-Besitzer zu arbeiten, wird möglicherweise das Upgrade auf die PS5 Pro zur Standardantwort auf Performance-Probleme – eine Strategie, die für viele Spieler enttäuschend sein könnte. Da wären wir wieder bei dem Thema der 2-Klassengesellschaft unter PS5-Gamern , das durchaus seine Berechtigung hat – im aktuellen Fall sogar bewiesenermaßen.

What do you think?