Life is Strange: Double Exposure – Collector’s Box für Soundtrack-Fans angekündigt

Die Life is Strange-Reihe begeistert Spieler nicht nur durch ihre packenden Geschichten und vielschichtigen Charaktere, sondern auch durch ihre emotionalen Soundtracks, die jede Szene intensivieren. Der Soundtrack des neuesten Teils, Life is Strange: Double Exposure, bleibt diesem hohen Standard treu und kann in einer exklusiven Collector’s Box erworben werden.

Mit Beiträgen von Künstlern wie dodie, chloe moriondo und Matilda Mann wird die musikalische Untermalung zu einer zentralen Säule der Erzählung. Die Protagonistin Max versucht, über zwei parallele Zeitlinien hinweg, das Geheimnis um den Mord an ihrer Freundin zu lüften und einen weiteren tragischen Verlust zu verhindern. Die Klanglandschaften begleiten sie auf diesem bewegenden Weg und verstärken die Dramatik der Handlung.

In den kommenden Wochen wird die Life is Strange-Community über die offiziellen Social-Media-Kanäle mit weiteren Singles versorgt. Besonders hervorzuheben ist die heutige Premiere des ddie-Originalsongs „Someone Was Listening“, der die Fans auf die anstehende Veröffentlichung vorbereitet.

SEITE A

dodie – Someone Was Listening

Matilda Mann – Everything I’m Not

Tessa Rose Jackson – So This is Lonely

JFDR – Spectator

Ape Dos Mil – Missing Out

Tessa Rose Jackson – Under & Over

chloe moriondo – September

SEITE B

Tessa Rose Jackson – Wake

Pale Honey – The Heaviest of Storms (Devotion Pt. 1)

New Dad – Under My Skin

Lights on Moscow – I Must Come Clean

Tessa Rose Jackson – I Think You Change

Tessa Rose Jackson – Illusion

Life is Strange: Double Exposure – Collector’s Box

Für Sammler und Fans bietet die Collector’s Box von Life is Strange: Double Exposure – Collector’s Box ein besonderes Highlight. Diese exklusive Box enthält den Soundtrack auf einer 12″-Schallplatte sowie ein 32-seitiges, gebundenes Mini-Artbook, vier doppelseitige 12″-Artcards und eine Reproduktion des Eulen-Ansteckers, den Max im Spiel trägt. Die Collector’s Box ist exklusiv im Square Enix-Store verfügbar.

Darüber hinaus wird ab dem 29. Oktober eine digitale Version des Soundtracks über verschiedene Plattformen erhältlich sein. Diese digitale Fassung wird nicht identisch mit der CD sein, jedoch werden alle Singles aus dem Spiel separat angeboten, sodass die Fans die Musik jederzeit genießen können.

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und ist über Steam sowie den Windows Store für PC erhältlich.