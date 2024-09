State of Play ab 0 Uhr hier bei uns live verfolgen; neuer Leak dämpft die Erwartungen

Heute um Mitternacht ist es so weit: Sony hält den nächsten State of Play ab, der einen mehr oder weniger spannenden Ausblick auf die kommenden Monate bei PlayStation bieten soll. Den Livestream könnt ihr ab 0 Uhr hier mitverfolgen – eine wieder einmal unsoziale Uhrzeit für europäische Fans, wie in diesem Artikel thematisiert.

30 Minuten und über 20 Spiele

In der etwa 30-minütigen Präsentation werden über 20 neue und alte Titel für die PS5 und PS VR2 vorgestellt. Besonders im Fokus steht die Vorstellung weiterer PS5 Pro-Titel, mit denen Entwickler die Leistungsfähigkeit der Konsole demonstrieren sollen. Ein besonderer Höhepunkt des Abends könnte zudem die Vorstellung von Resident Evil 9, das Remaster von Horizon Zero Dawn sowie einige spannende Third-Party-Titel sein. Ein vorab durchgesickerter Leak zum Remaster von Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 sorgt schon vorab für Diskussionen – eine offizielle Ankündigung wird während der Präsentation erwartet.

Ernüchternder Leak im PlayStation Store

Noch interessanter ist jedoch eine Liste mit Titeln, die kurzzeitig im PlayStation Store in einer speziellen State of Play-Sektion sichtbar waren. Diese Liste könnte erste Hinweise darauf geben, welche Spiele für die PS5 Pro optimiert oder gezeigt werden könnten. Ein auf X geteiltes Bild zeigt etwa die PS5 Pro-Version von Alan Wake II, die bereits bestätigt ist. Die restliche Liste enthält einige ältere Titel, die möglicherweise ein PS5 Pro-Upgrade erhalten, aber nicht für alle Gamer ein Grund zur Freude sein dürften. Interessanter ist da schon die Erwähnung von Dragon Age: The Veilguard.

Zu den potenziellen Spielen mit einem PS5 Pro Upgrade gehören laut dem Leak folgende Titel:

ASTRO BOT

The Last of Us Part I

Stellar Blade

Horizon Zero Dawn

LEGO Horizon Adventures

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Monster Hunter Wilds

Metro Awakening

Dynasty Warriors: Origins

FANTASIAN Neo Dimension

Fear the Spotlight

Dragon Age: The Veilguard

Sonic X Shadow Generations

Alan Wake II

Hell is Us

Ob diese Gerüchte stimmen, wird sich heute Nacht um 0 Uhr klären.