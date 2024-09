Starship Troopers: Extermination – Auf zur Invasion mit der Big Bug Collector’s Edition

„Starship Troopers: Extermination“ ist ein packender 16-Spieler-FPS-Titel, der die Spieler an die weit entfernte Front eines erbitterten Krieges gegen die gefürchteten Arachnids versetzt. In diesem kooperativen Spiel müssen die Spieler strategisch zusammenarbeiten, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen, wertvolle Ressourcen zu erbeuten, eine solide Basis zu errichten und zu verteidigen sowie sicher zu einem Extraktionspunkt zu entkommen. Die Kombination aus intensiven Kämpfen und strategischem Gameplay sorgt für ein unvergessliches Erlebnis.

What do you think?