Gerüchte um Resident Evil 9 beim kommenden State of Play?

Es gibt neue Spekulationen, dass Capcoms heiß erwartetes „Resident Evil 9“ sein Debüt auf dem nächsten State of Play-Event von Sony PlayStation feiern könnte. Obwohl die Entwicklung bestätigt ist, steht die offizielle Premiere noch aus.

Der für den 24. September 2024 erwartete State of Play wäre immerhin ein passender Zeitpunkt, um diese Lücke zu schließen. Die Gaming-Community ist schon jetzt elektrisiert, und die jüngsten Erfolge von „Resident Evil 4 Remake“ sowie „Resident Evil Village“ haben die Vorfreude auf den nächsten Hauptteil der Serie weiter angeheizt.

Resident Evil 9: Nichts ist offiziell, die Aufregung aber groß

Gerüchte um „Resident Evil 9“ kursieren schon länger, doch kürzlich brachte ein Instagram-Beitrag sie wieder in den Fokus. Der Verfasser des Beitrags gibt an, in der Vergangenheit bereits zutreffende Leaks veröffentlicht zu haben. Leider sei er nicht so populär wie andere „Insider“ und die Dinge werden daher schnell übersehen.

Seiner Behauptung nach wird Capcom auf dem Event nicht nur „Resident Evil 9“ vorstellen, sondern Sony plane zusätzlich die Enthüllung zweier neuer First-Party-Titel. Dabei soll es sich um ein „Horizon Zero Dawn Remaster“ sowie ein weiteres, weniger „bekanntes“aufregendes“ Remaster handeln – möglicherweise ein Comeback des Open-World-Spiels „Days Gone„. Beide Spiele sollen in erster Linie die Leistungsfähigkeit der PS5 Pro demonstrieren, deren Verkaufsargumente bislang schwach sind.

Wie geht es in Resident Evil 9 weiter?

Doch wie wird Capcom die Geschichte nach dem Ende der Ethan-Winters-Saga in „Resident Evil Village“ fortführen? Wird „Resident Evil 9“ völlig neue Wege gehen und vielleicht sogar das Franchise neu definieren? Bisherige Aussagen von Entwicklern geben nur wenig Aufschluss. Der Director von „Resident Evil 7: Biohazard“, Koushi Nakanishi, sagte dazu einmal: „Es war wirklich schwierig herauszufinden, was man nach [Resident Evil 7] tun sollte. Aber ich habe es gefunden, und es fühlt sich substanziell an.“ Allerdings blieb er konkrete Details schuldig.

Die Spannung rund um die möglichen Enthüllungen am 24. September wächst jedenfalls mit jedem Tag und es bleibt abzuwarten, ob sich die Gerüchte bewahrheiten. Wir halten euch auf dem Laufenden!