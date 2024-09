Netflix: Große Offensive mit Splinter Cell Deathwatch, Devil May Cry, Tomb Raider und Cyberpunk

Netflix investiert auch weiterhin groß in Videospiele, die in diesen Tagen gleich mehrere Projekte vorgestellt haben. Ob „Splinter Cell Deathwatch“, ein Cyberpunk Edgerunner-Nachfolger oder „Tomb Raider The Legend of Lara Croft“, die Geeked Week 2024 liefert jede Menge neue Ausblicke. Ein besonderes Highlight war dabei der erste Teaser zu „Devil May Cry“.

Splinter Cell Deathwatch

Die wohl zweitaufregendste Ankündigung war wohl Splinter Cell Deathwatch. Die kommende Animationsserie mit Liev Schreiber (Scream) in der Rolle von Sam Fisher bietet eine fesselnde neue Perspektive auf moderne Spionage in Zeiten hybrider Kriegsführung. Die Serie basiert auf der beliebten Videospielreihe Splinter Cell und folgt dem Elite-Agenten Fisher, der für die geheime US-Organisation Fourth Echelon arbeitet.

In der Vorschau sieht man, wie eine Schutzbrille im Wasser versinkt, während Blumen auf den Sarg von Douglas Shetland, einem engen Vertrauten von Fisher, gelegt werden. Auf dem Sarg steht „Geliebter Vater“, was eine persönliche Verbindung zu Fisher andeutet. Seine Erzählung gibt einen Einblick in die düstere Welt, in der Fisher operiert: „Wenn man sich an die Schatten gewöhnt hat, sieht man böse Menschen als das, was sie wirklich sind.“

Die Serie wird von Ubisoft Film & Television in Zusammenarbeit mit den Animationsstudios Sun Creature und Fost produziert. Unter der Regie von Guillaume Dousse und Félicien Colmet-Daage, und mit Derek Kolstad als Drehbuchautor, verspricht die Serie eine spannende Erweiterung des Splinter Cell-Universums zu werden.

Tomb Raider The Legend of Lara Croft Vorschau

Einen frischen Blick gab es auch auf „Tomb Raider The Legend of Lara Croft„. Die neue Serie setzt direkt nach den Ereignissen der beliebten „Survivor“-Trilogie der Tomb Raider-Videospiele an und begleitet Lara Croft, gesprochen von Hayley Atwell, auf ihrem Weg in noch gefährlichere Soloabenteuer. Nachdem Lara ihre Freunde im Stich lässt, um sich ihren eigenen Herausforderungen zu stellen, wird sie jedoch gezwungen, nach Hause zurückzukehren. Ein mysteriöser Dieb hat ein wertvolles chinesisches Artefakt aus Croft Manor gestohlen, und die Jagd auf den Täter entwickelt sich zu einer weltweiten Mission.

Auf dieser Reise muss Lara nicht nur gefährliche Gräber erkunden, sondern sich auch ihrer inneren Zerrissenheit stellen. Sie steht vor der schwierigen Entscheidung, welche Art von Heldin sie sein möchte. Showrunnerin Tasha Huo beschreibt die Serie als eine Brücke zwischen der Lara Croft aus der „Survivor“-Trilogie und der berühmten Actionheldin aus den klassischen Videospielen und Filmen. In dieser Übergangsphase durchläuft Lara eine tiefgehende Charakterentwicklung und entdeckt, wer sie wirklich ist.

Die Premiere ist am 10. Oktober geplant.

Devil May Cry Animated Series Teaser und Release

Ebenfalls ein Update gab es zu „Devil May Cry„. Adi Shankar, der Schöpfer und ausführende Produzent der Capcom-Zeichentrickserie, ist bekannt dafür, seine Projekte mit Leidenschaft anzugehen. Besonders stolz ist er auf die Serie, die auf dem populären Videospiel basiert. Mit Dante, dem ikonischen Charakter, gesprochen von Johnny Yong Bosch, möchte er Fans weltweit begeistern.

„Wir arbeiten hart, weil wir das Franchise lieben und etwas Einzigartiges schaffen wollen“, erklärt Shankar. Seit der ersten Ankündigung 2018 arbeitet er gemeinsam mit seinem Entwicklungspartner Alex Larsen unermüdlich an der Serie. Ihr Ziel ist es, nicht nur eine weitere Zeichentrickserie zu liefern, sondern die Netflix-Plattform mit einer der besten Shows zu bereichern.

Shankar hat sich mit Studio Mir, bekannt für „Die Legende von Korra“ und „The Witcher: Nightmare of the Wolf“, zusammengetan. Er ist überzeugt, dass die Animationen des Studios für sich selbst sprechen und die Serie zu einem Highlight machen werden.

Start ist im April 2025.

Cyberpunk Edgerunners Fortsetzung?

„Cyberpunk Night City“ schien ursprünglich keine Fortsetzung zu erhalten, doch ein mysteriöser neuer Teaser von CD Projekt Red lässt die Fans aufhorchen. Die enge Zusammenarbeit mit Netflix lässt nun Hoffnungen auf eine Fortsetzung von „Cyberpunk: Edgerunners“ aufkommen.

Während der Geeked Week wurde überraschend ein Update von CD Projekt Red veröffentlicht, das Hinweise auf ein neues Cyberpunk-Projekt gibt. Netflix hat über seinen Streamingdienst bekannt gegeben: „Netflix Animation CDPR Cyberpunk“. Es scheint also, dass wir bald nach Night City zurückkehren werden, und weitere Informationen sind bereits angekündigt.